Impianto a biometano a Ogliastro Cilento: i cittadini scendono in piazza. Organizzato corteo di protesta

Le comunità che risiedono in prossimità di località Terzerie, nella zona tra Ogliastro Cilento, Agropoli, Cicerale, Giungano e Capaccio Paestum, sono pronte a scendere in piazza per protestare contro la realizzazione di un impianto a biometano in zona. Una iniziativa promossa dal Comitato 5 Terre che da tempo si batte contro questa ipotesi.

I motivi del “no” all’impianto a biometano

Il progetto, secondo le informazioni raccolte dai cittadini, prevede lo smaltimento di 125.000 tonnellate di rifiuti all’anno e potrebbe comportare il passaggio quotidiano di circa 20 autotreni a tre assi per il rifornimento.

Numeri che preoccupano il territorio che da tempo chiede un passo indietro anche dell’amministrazione comunale di Ogliastro Cilento che ha dato tutti i necessari nulla osta all’opera. Di recente è stato presentato anche un ricorso al tribunale amministrativo che però non ha portato allo stop dei lavori.

La protesta

Ora, quindi, la comunità è pronta a scendere in strada per protestare. Appuntamento il 14 novembre. La manifestazione partirà dalle scuole elementari di località Mattine alle ore 10:30 per raggiungere la zona dei supermercati.