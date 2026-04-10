Impegno e legalità, la Polizia di Stato compie 174 anni: ecco la cerimonia a Salerno

“Esserci sempre”, è questa la frase che accompagna gli eventi della Polizia di Stato e che anche oggi, nel giorno dell’anniversario della sua fondazione, 174 anni fa, risuona tra la gente. Impegno e legalità tra i principi fondanti: questa mattina, a Salerno, si è svolta la solenne cerimonia nella suggestiva cornice di Piazza della Libertà. L’occasione per fare il “punto” sui tanti interventi messi in campo, sull’attenzione costante riservata al territorio e alla collettività.

Promozioni per Merito Straordinario

Hanno ricevuto il riconoscimento il Vice Sovrintendente Giuseppe Fattore; gli Ispettori Capo Simone Bagnoli, Mariano Esposito, Daniele Graziosi, Antonio Vollero; il Sovrintendente Capo Alberto Scusato; i Vice Sovrintendenti Alessandro Ciavarella e Francesco Imbusta; l’Ispettore Capo Tecnico Angelo Magliacano; l’Ispettore Antonio Gallo e l’Assistente Capo Raffaella Del Giacinto.

Questo l’elenco completo dei riconoscimenti assegnati:

Promozione

Cosimo Rolllo (V.S.) : Salerno, 30 luglio 2023. Soccorso pubblico a una donna con intenti suicidi.

: Salerno, 30 luglio 2023. Soccorso pubblico a una donna con intenti suicidi. Giuseppe Curcio (AC): Roma, 15 maggio 2018. Soccorso durante un incendio in un’abitazione, salvando diversi nuclei familiari e bambini.

Encomio solenne

Antonio Baldo (ACC) e Flaminio Tartaglione (ISP) : Napoli, 25 agosto 2023. Arresto di un latitante di spicco di un clan camorristico.

e : Napoli, 25 agosto 2023. Arresto di un latitante di spicco di un clan camorristico. Cristiano Marigliano (V.S.) : Napoli, 27 maggio 2022. Indagine su un tentativo di estorsione da parte del clan Leone.

: Napoli, 27 maggio 2022. Indagine su un tentativo di estorsione da parte del clan Leone. Antonio Calenda (AS) : Roma, 17 maggio 2021. Arresto di due persone per resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo una colluttazione.

: Roma, 17 maggio 2021. Arresto di due persone per resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo una colluttazione. Elvio Barbati (PD) , Gianluca Vesce (CC) , Gianluca Iannaco (ISP) , Tiziano Fedele (ISP) , Giuseppe Spena (SOV) , Francesca Lusini (SOV) , Carmine Cardella (ACC) , Antonio Giannatiempo (ACC) , Cristian Puzzella (AC) , Giuseppe Menta (ASS) , Alessandro Merola (ASS) , Giovanni Morrone (ASS) : Salerno, 1 ottobre 2024. Attività di polizia giudiziaria per l’esecuzione di un fermo per duplice omicidio.

, , , , , , , , , , , : Salerno, 1 ottobre 2024. Attività di polizia giudiziaria per l’esecuzione di un fermo per duplice omicidio. Luca Perrotta (ASS): Pisa, 23 aprile 2023. Fermo del responsabile dell’omicidio di una psicologa presso l’Ospedale Santa Chiara.

Encomio

Antonio Cicalese (ISP) e Aldo Torre (SOV) : Salerno, 1 dicembre 2022. Operazione contro il traffico di stupefacenti con 21 soggetti coinvolti.

e : Salerno, 1 dicembre 2022. Operazione contro il traffico di stupefacenti con 21 soggetti coinvolti. Renato Antico (SOV) e Nicola Persico (ACC) : Salerno, 1 dicembre 2022. Attività di polizia giudiziaria relativa ad associazione dedita al narcotraffico.

e : Salerno, 1 dicembre 2022. Attività di polizia giudiziaria relativa ad associazione dedita al narcotraffico. Nello Mancusi (ISP) : Montoro, 11 novembre 2022. Arresto di 4 soggetti per tentata rapina aggravata e porto d’armi.

: Montoro, 11 novembre 2022. Arresto di 4 soggetti per tentata rapina aggravata e porto d’armi. Raffaele Napoli (ACC) : Salerno, 25 marzo 2023. Attività tecnico-scientifica per il fermo di un indiziato di delitto.

: Salerno, 25 marzo 2023. Attività tecnico-scientifica per il fermo di un indiziato di delitto. Pasquale Lamberti (ISP) : Napoli, 30 maggio 2021. Coordinamento indagine per tentato omicidio aggravato commesso da un minore.

: Napoli, 30 maggio 2021. Coordinamento indagine per tentato omicidio aggravato commesso da un minore. Giovanni Zarra (ACC) : Castellammare di Stabia (marzo 2021, ottobre 2022, marzo 2022). Diverse operazioni per tentato omicidio, estorsione mafiosa e incendio doloso.

: Castellammare di Stabia (marzo 2021, ottobre 2022, marzo 2022). Diverse operazioni per tentato omicidio, estorsione mafiosa e incendio doloso. Stefano Macarra (PD) : Frosinone, 5 luglio 2024 e Salerno, 13 agosto 2024. Operazioni contro associazione a delinquere e soccorso stradale in galleria.

: Frosinone, 5 luglio 2024 e Salerno, 13 agosto 2024. Operazioni contro associazione a delinquere e soccorso stradale in galleria. Luigi Ciaccia (ACC) , Vito Ascoli (ACC) , Marco Nitto (ACC) : Sarno, 5 dicembre 2023. Soccorso pubblico per il salvataggio di un bambino di 7 anni.

, , : Sarno, 5 dicembre 2023. Soccorso pubblico per il salvataggio di un bambino di 7 anni. Renato Formisano (AC) e Giuseppe Gianoglio (AS) : Salerno, 26 gennaio 2024. Arresto di tre cittadini stranieri per furto in abitazione.

e : Salerno, 26 gennaio 2024. Arresto di tre cittadini stranieri per furto in abitazione. Antonio Panariello (ACC) e Salvatore Rossi (ACC) : Angri, 11 febbraio 2024. Salvataggio di due persone bloccate in auto per forti piogge.

e : Angri, 11 febbraio 2024. Salvataggio di due persone bloccate in auto per forti piogge. Giuseppe Carbone (ACC) e Marco De Stefano (ACC) : Salerno, 21 dicembre 2023. Arresto di un agente di polizia penitenziaria per tentato omicidio e droga.

e : Salerno, 21 dicembre 2023. Arresto di un agente di polizia penitenziaria per tentato omicidio e droga. Michele Iannone (SOV.) , Raffaele Genovese (ACC) , Alfonso Di Vece (AC) : Cava de’ Tirreni, 13 dicembre 2023. Arresto per guida in stato di alterazione.

, , : Cava de’ Tirreni, 13 dicembre 2023. Arresto per guida in stato di alterazione. Roberta Manzo (Sost.C.) , Giuseppe Di Meo (Sost.C.) , Guerino Scafuri (ISP) , Monica Vuolo (ISP) , Osvaldo A. De Caro (V.I.) , Gerardo Vicinanza (SOV.) : Pagani, 20 marzo 2024. Operazione contro un minore affiliato a gruppi filonazisti e suprematisti.

, , , , , : Pagani, 20 marzo 2024. Operazione contro un minore affiliato a gruppi filonazisti e suprematisti. Gianluca Iannaco (SOV/ISP) : Salerno, 3 marzo 2024 e 27 novembre 2024. Esecuzione fermi per omicidio.

: Salerno, 3 marzo 2024 e 27 novembre 2024. Esecuzione fermi per omicidio. Giuseppe Cavaliere (AC) : Santa Marina, 17 luglio 2023. Soccorso fuori servizio a una donna colta da malore.

: Santa Marina, 17 luglio 2023. Soccorso fuori servizio a una donna colta da malore. Alfonso Mariniello (ISP) : Napoli, 19 luglio 2022. Misura cautelare per due minorenni responsabili di violenza sessuale.

: Napoli, 19 luglio 2022. Misura cautelare per due minorenni responsabili di violenza sessuale. Giuseppe Leo (ISP) : Napoli, 30 giugno 2022. Arresto di 12 esponenti di clan camorristici.

: Napoli, 30 giugno 2022. Arresto di 12 esponenti di clan camorristici. Angela Scarano (ACC) e Marco Nitto (ACC) : Napoli, 2 maggio 2021. Arresto in flagranza per violenza sessuale.

e : Napoli, 2 maggio 2021. Arresto in flagranza per violenza sessuale. Antonio D’Anisi (SOV.C.) : Napoli, 19 giugno 2019 e 3 febbraio 2021. Operazioni contro il racket camorristico.

: Napoli, 19 giugno 2019 e 3 febbraio 2021. Operazioni contro il racket camorristico. Mario Pepe (ACC) : Pompei, 29 gennaio 2022. Soccorso per incendio in appartamento.

: Pompei, 29 gennaio 2022. Soccorso per incendio in appartamento. Angelo Schiavo (AS) : Bologna, 5 marzo 2023. Arresto per rapina impropria e resistenza.

: Bologna, 5 marzo 2023. Arresto per rapina impropria e resistenza. Vincenzo Capone (SOV) e Riziero Genovese (V.S.) : Salerno, 16 luglio 2020. Operazione antidroga con 26 provvedimenti cautelari.

e : Salerno, 16 luglio 2020. Operazione antidroga con 26 provvedimenti cautelari. Pasquale Gagliardino (ACC) e Benedetto Esposito (ASS) : Salerno, 21 marzo 2024. Soccorso a una persona anziana.

e : Salerno, 21 marzo 2024. Soccorso a una persona anziana. Rosario D’Ecclesia (Sost.C.C.) , Aniello Trotta (ISP) , Vincenzo Borrelli (ACC) , Vito Iannone (ACC) , Alessandro Merola (ASS) : Salerno, 29 agosto 2023. Fermo di 5 cittadini georgiani per furti in abitazione.

, , , , : Salerno, 29 agosto 2023. Fermo di 5 cittadini georgiani per furti in abitazione. Gianluca Vesce (COM.C.) , Giovanni Morrone (ASS) , Cristian Puzzella (ASS) , Luca Damiano (ACC) , Raffaele Napoli (ACC) : Salerno, 27 novembre 2024. Misura cautelare per omicidio in carcere.

, , , , : Salerno, 27 novembre 2024. Misura cautelare per omicidio in carcere. Gianluca Volpe (ASS) , Paolo Pironti (V.S.) , Antonella Clemente (ACC) : Salerno, 19 settembre 2024. Arresto di un minore per tentato omicidio.

, , : Salerno, 19 settembre 2024. Arresto di un minore per tentato omicidio. Giuseppe Vicinanza (ACC) , Marcello Di Giuseppe (V.S.) , Anna Scarpati (COMM.) : Salerno, 20 settembre 2024. Arresto per porto abusivo di armi e guida in stato di ebbrezza.

, , : Salerno, 20 settembre 2024. Arresto per porto abusivo di armi e guida in stato di ebbrezza. Pietro Valitutto (AC) , Mario Lista (ACC) , Pietro Morrone (V.S.) , Pietro Rambaldi (SOV) , Carmine Frunzo (S.C.) : Salerno, 13 agosto 2024. Soccorso in galleria autostradale per incendio.

, , , , : Salerno, 13 agosto 2024. Soccorso in galleria autostradale per incendio. Salvatore Pappalardo (S.C.): Salerno, 8 agosto 2024. Sequestro beni per oltre 2 milioni di euro.

Nel pomeriggio, alle ore 16.00, il personale in uniforme storica garantirà il servizio di Guardia d’Onore al Palazzo del Quirinale, con il tradizionale cambio della guardia.

Lo “Spazio della Legalità” e il Percorso della Memoria

Le celebrazioni, organizzate dall’Ufficio Comunicazione istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, vedranno Piazza del Popolo trasformarsi in un luogo di incontro. Il Direttore dell’Ufficio, Domenico Cerbone, ha sottolineato:

“Scegliere Piazza del Popolo rappresenta simbolicamente il nostro spirito di vicinanza alla gente. Abbiamo voluto realizzare uno speciale ‘percorso della memoria’ dedicato ai poliziotti delle scorte rimasti vittime di attentati”. Nella Piazza sarà allestito il “Percorso della memoria”, dedicato ai 21 agenti delle scorte caduti tra il 1976 e il 1992. Saranno esposte la “Quarto Savona 15” (l’auto di Giovanni Falcone) e, per la prima volta, l’Alfa Romeo Alfetta 1.8 della scorta di Aldo Moro.

Attività e Stand: dalla Scientifica alle Fiamme Oro

Dal pomeriggio del 10 alla mattina del 13 aprile, i cittadini potranno scoprire le varie specialità della Polizia: