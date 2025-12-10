Il valdianese Sabatino Di Mare domina il Napoli Racing Show

Il valdianese, Sabatino di Mare si conferma tra i protagonisti assoluti del motorsport nazionale, conquistando il suo secondo successo consecutivo al Napoli Racing Show, l’evento che ha animato il weekend con spettacolo e adrenalina.

Al volante della Ferrari 296 Challenge del team MRNC12, Di Mare ha offerto una prestazione solida e precisa, gestendo con lucidità ogni fase della competizione fino alla finale, che lo ha visto affrontare il pluricampione Vito Postiglione.

Una sfida tiratissima, decisa — come racconta lo stesso pilota — da “una zampata finale” che gli ha permesso di superare l’avversario proprio negli ultimi metri.