Il valdianese Sabatino Di Mare domina il Napoli Racing Show

Sabatino di Mare si conferma tra i protagonisti assoluti del motorsport nazionale, conquistando il suo secondo successo consecutivo al Napoli Racing Show

A cura di Federica Pistone
Premio Valdianese

Il valdianese, Sabatino di Mare si conferma tra i protagonisti assoluti del motorsport nazionale, conquistando il suo secondo successo consecutivo al Napoli Racing Show, l’evento che ha animato il weekend con spettacolo e adrenalina.

Al volante

Al volante della Ferrari 296 Challenge del team MRNC12, Di Mare ha offerto una prestazione solida e precisa, gestendo con lucidità ogni fase della competizione fino alla finale, che lo ha visto affrontare il pluricampione Vito Postiglione.

Una sfida

Una sfida tiratissima, decisa — come racconta lo stesso pilota — da “una zampata finale” che gli ha permesso di superare l’avversario proprio negli ultimi metri.

Leggi anche:

Incidente mortale tra Atena e Sala. Rinviata autopsia sul corpo di Carmela Langone: mancano medici legali
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Croce Rossa di Serre, solidarietà e prevenzione: tantissime presenze alla serata di Gala di beneficenza a Contursi

Un momento di grande partecipazione e condivisione in cui è stata ribadita…

Mario Conte

Eboli, cresce l’attesa per il Consiglio comunale: bilancio, rimpasto e futuro della maggioranza

La riunione inizierà con le interrogazioni e proseguirà con la trattazione dei…

Alta Velocità

Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, operative 4 talpe, Ferrante: “Opera strategica per lo sviluppo del Sud”

La nuova linea Salerno - Reggio Calabria porterà l’alta velocità e l'alta…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.