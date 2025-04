Roccadaspide Capitale dell’Enduro Extreme: l’11 Maggio la Prima Prova Nazionale

Roccadaspide, l’11 maggio prossimo, ospiterà la Prima Prova Nazionale Enduro Extreme, la gara urbana di moto da enduro che, per la prima volta, arriva in Italia. L’evento, che vedrà la partecipazione di centinaia di motociclisti provenienti da diverse regioni d’Italia, è stato fortemente voluto dal MotoClub “I cinghiali del Cilento”, presieduto da Carlo Pazzanese e vicepresieduto da Nico Verlotta. A promuoverla anche l’ACSI MotorSport.

L’evento sportivo

Tanti i professionisti, rappresentanti di importanti MotoClub italiani, che prenderanno parte alla gara che coinvolgerà Piazza XX Settembre, le vie del centro urbano, una parte del centro storia e Parco della Concordia.

Il grande evento sportivo si è avvalso del patrocinio del Comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco, Gabriele Iuliano e si svolgerà nella massima sicurezza con l’ausilio del Comando della Polizia Municipale della Città.

Ai microfoni di InfoCilento, oltre al presidente Pazzanese, a svelare i dettagli della gara e del percorso, i campioni di motociclismo da enduro, Alessandro Giorgio, presidente del MotoClub “Estremo Sud Castrovillari” e responsabile di “ACSI Calabria – Enduro Extreme” e Danilo De Tullio, responsabile “ACSI Campania, Puglia e Bsilicata – Enduro Extreme”.

I componenti dell’associazione “I Cinghiali del Cilento”, nel tracciare i percorsi percorribili, svolgono anche un ruolo importante per la collettività e per l’ambiente in quanto si fa carico di ripulire i sentieri e di segnalarne i pericolo e, spesso, ha individuato, segnalato e contribuito a ripulire anche discariche a cielo aperto.