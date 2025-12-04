Il pugile salernitano Francesco De Roda pronto per il titolo europeo di box. La sfida in diretta Rai

In palio il Titolo Europeo EBU Silver 2025 nella categoria supergallo. A sostenerlo il Gruppo Infante

A cura di Ernesto Rocco

Il pugile salernitano Francesco De Rosa con un record di 11 vittorie (7 per KO) e nessuna sconfitta è ufficialmente partito questa mattina dall’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino alla volta della Sardegna, dove domani sarà protagonista della sfida per il Titolo Europeo EBU Silver 2025 nella categoria supergallo.

La sfida

Il match è in programma Venerdì 5 dicembre a Calangianus in diretta Rai sport dalle ore 23.
Questo pomeriggio alle ore 16 si terrà la conferenza stampa pre-match ed il peso con il face to face dei due pugili. Un momento pubblico dove De Rosa si presenterà ufficialmente e illustrerà le sue ambizioni per l’incontro.

De Rosa, formato nella storica società Pugilistica Salernitana del Presidente Enzo Santulli, sarà accompagnato nella sfida da Mario Di Bartolomeo e dal tecnico di fiducia Emilio Desiderio. Il boxer si prepara a questa sfida con determinazione, deciso a portare a Salerno e in Italia la prestigiosa cintura.

Il sostegno del Gruppo Infante

L’ Atleta è sostenuto nell’impresa dal Gruppo Infante, grazie alla visione e all’impegno di Carmelo Infante, da sempre vicino allo sport ed in prima linea nel sostenere atleti del territorio che puntano a traguardi internazionali.

