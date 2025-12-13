Il Presepe alla Grotta di Polla: “Dove tutto ebbe inizio”, tra fede, tradizione e memoria

La Grotta di Polla, luogo suggestivo e ricco di spiritualità, rappresenta da sempre il simbolo della nascita di Gesù. Oltre al valore religioso, essa custodisce la memoria delle origini della nostra terra, diventando un punto di riferimento per la comunità e per chi desidera riscoprire le radici della tradizione.

Un presepe semplice e naturalistico

Quest’anno la Grotta si arricchisce di un presepe unico, realizzato con materiali naturali e nel pieno rispetto dell’ambiente. Grazie alla generosa donazione del legno da parte di Antonio Cupersito e all’impegno instancabile dei volontari della Croce Rossa Italiana – Gruppo di Polla, prende forma un’opera che unisce fede e sensibilità. I volontari hanno inciso parole e piccoli messaggi che invitano a custodire valori autentici, rendendo il presepe non solo un’opera artistica ma anche un messaggio di speranza e memoria.

L’Associazione Liulium: custode della tradizione

Per la prima volta, l’Associazione Liulium sarà protagonista nel raccontare, proprio all’interno della Grotta, il significato e la bellezza di questa tradizione. Un’occasione speciale per dare nuova vita alle radici del territorio e per trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria storica e culturale.

La musica delle zampogne

Immancabile sarà la presenza del mastro Carmine Sabbatella, musicista e custode dell’antica arte zampognara. Le note delle zampogne accompagneranno i visitatori, creando un’atmosfera magica e autentica che richiama le tradizioni popolari del Natale.

L’appuntamento da non perdere

La celebrazione del presepe alla Grotta di Polla si terrà domenica 14 dicembre alle ore 19:30. Un evento che unisce fede, cultura e musica, capace di emozionare e coinvolgere tutta la comunità.

Una storia che illumina il presente

Il presepe alla Grotta di Polla non è solo un rito, ma una storia che attraversa i secoli e continua a illuminare il presente. Vi aspettiamo per condividere insieme un momento di spiritualità e tradizione che rafforza il legame con la nostra terra.