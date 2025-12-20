“Il più veloce di Agropoli”: ecco la cerimonia di premiazione delle tre classi più veloci della Rossi Vairo

Sono stati premiati ieri, venerdì 19 dicembre, nell’aula consiliare, i ragazzi “più veloci di Agropoli“. Dopo l’evento dello scorso 14 novembre presso lo stadio Guariglia, le classi dell’Istituto Gino Rossi Vairo che avevano realizzato i tempi migliori nella corsa sui 60 metri hanno ricevuto formalmente il premio presso il palazzo di città.

Gli interventi

A presenziare alla cerimonia l’assessore allo Sport del comune di Agropoli Giuseppe Cammarota, il dirigente scolastico Bruno Bonfrisco e il presidente dell’Atletica Agropoli Angelo Palmieri. Presente anche Giuseppe La Porta, responsabile dell’Area 2.

I premiati

Ad essere premiate, le tre classi più veloci della Rossi Vairo: 1F, 2B e 3B. Inoltre, sono stati premiati i singoli alunni con i tempi migliori, sia per la categoria maschile che femminile: Giuseppe Musiello, Alessandro Gallo, Samuele Apolito, Nicole Bilancieri, Giada Di Marco e Stella Bernardini. La prima edizione della manifestazione “Il più veloce di Agropoli” ha dunque riscosso grande consenso e successo, non solo tra i ragazzi.

Le dichiarazioni

Come hanno sottolineato l’assessore Cammarota, il dirigente Bonfrisco e il presidente Palmieri, l’obiettivo è far crescere l’evento facendolo diventare un appuntamento fisso e – al contempo – promuovere la cultura dello sport tra i più giovani. L’iniziativa si inserisce a pieno titolo nel programma di appuntamenti legati al riconoscimento ottenuto dalla città di Agropoli quale Comune Europeo dello Sport 2027.