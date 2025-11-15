“Il più veloce di Agropoli”: successo per la prima edizione della manifestazione sportiva organizzata dall’Atletica Agropoli

Gli studenti si sono cimentati nella corsa sui 60 metri che ha consentito di individuare i più veloci delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Agropoli, sia nella categoria maschile che femminile

A cura di Antonella Agresti

Venerdì 14 novembre si è tenuta la prima edizione della manifestazione sportiva “Il più veloce di Agropoli” organizzata dall’Atletica Agropoli in collaborazione con l’Istituto Gino Rossi Vairo e il comune di Agropoli.

La giornata

Gli studenti si sono cimentati nella corsa sui 60 metri che ha consentito di individuare i più veloci delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Agropoli, sia nella categoria maschile che femminile. Nelle prossime settimane sarà individuata la classe più veloce in assoluto e si terrà una cerimonia di premiazione nell’aula consiliare.

Tra scuola e sport

Quella di venerdì è stata una giornata completamente dedicata allo sport in cui i ragazzi, oltre che con la corsa, hanno preso confidenza anche con il salto in alto e il lancio del vortex. La manifestazione è stata vissuta con grande entusiasmo dalla comunità scolastica, innanzitutto dal dirigente Bruno Bonfrisco e da tutto il personale presente e partecipe. Grande soddisfazione anche per il presidente dell’Atletica Agropoli Angelo Palmieri.

A premiare i ragazzi più veloci sono intervenuti il vice sindaco Rosa Lampasona e l’assessore allo sport Giuseppe Cammarota. Durante la manifestazione è stato inoltre consegnato un riconoscimento al giovane Giuseppe Capasso, originario di Torchiara, Campione Italiano Cadetti nel lancio del disco, premiato dal primo cittadino del comune cilentano Massimo Farro.

