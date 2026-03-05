Il Parco Nazionale del Cilento, Diano e Alburni a Sanremo

Il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Diano e AlburniGiuseppe Coccorullo e il direttore Gregorio Romano a “Italia in Vetrina”, format promosso da Casa Sanremo e diretto da Grazia Serra, promuovono le ricchezze dell’area protetta.

La promozione del territorio

Il messaggio dei vertici del parco, da una sede prestigiosa come quella di Sanremo, capitale della musica italiana, ha svelato le bellezze naturalistiche ma anche le iniziative culturali in atto nel parco nazionale. Infatti, appuntamenti come “Weekend al Parco”, la rassegna musicale iniziata nel corso dell’estate 2025 e che ritornerà nel 2026, rappresentano nuove opportunità per scoprire anche l’aspetto culturale di un territorio scrigno di sorprese e tesori non solo naturalistici.

La promozione del settore turistico, sia come area incontaminata da preservare assieme alla musica, rappresenta uno stimolo nuovo per chi voglia visitare uno dei luoghi naturali più estesi d’Italia. Il presidente Coccorullo ha voluto salutare e far sentire la vicinanza del parco ai tanti cilentani presenti a Sanremo, segno di una vitalità artistica riconosciuta non solo sul territorio di origine ma anche su scala nazionale. “Protagonisti durante la settimana del Festival i nostri concittadini sono ambasciatori di una terra capace di brillare per capacità e impegno, testimoni di una terra che genera talenti”, ha rimarcato Coccorullo da Casa Sanremo, produzione targata anch’essa Cilento, una realtà che promuove la bellezza, l’arte e la cultura su scala nazionale.