Il Parco del Cilento e le Eccellenze del territorio in vetrina a Sanremo

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stato protagonista nei giorni del Festival di Sanremo, portando il cuore del territorio cilentano nella prestigiosa vetrina di Casa Sanremo. Sabato scorso, il presidente e il direttore dell’Ente Parco sono intervenuti per raccontare le meraviglie, le eccellenze e le potenzialità di un’area riconosciuta a livello internazionale per il suo patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico.

Un’occasione per promuovere il Cilento davanti a un pubblico nazionale

Un’occasione importante per promuovere il Cilento davanti a un pubblico nazionale, fatto di artisti, operatori culturali, giornalisti e visitatori provenienti da tutta Italia. A rendere ancora più significativa la presenza cilentana è stata anche la partecipazione del Coro Lirico Sinfonico Città di Acciaroli “Antonio Cucco”, ospite a Casa Sanremo 2026, che si è esibito sabato 28 febbraio in occasione della prestigiosa cerimonia di premiazione del Concorso letterario Casa Sanremo Writers.

Un momento di grande valore artistico e simbolico, capace di unire musica, cultura e identità territoriale. Determinante è stata inoltre l’attività di promozione svolta da InfoCilento, che ha raccontato e condiviso sui propri canali social e televisivi contenuti di promozione e momenti della rassegna musicale amplificando la visibilità del territorio. Fondamentale anche il contributo dei tanti cilentani presenti in quei giorni, veri ambasciatori della propria terra, che con orgoglio e passione hanno contribuito a far conoscere il Cilento in uno dei palcoscenici mediatici più importanti d’Italia. La partecipazione a Casa Sanremo si conferma così non solo come un momento istituzionale, ma come una straordinaria opportunità di promozione e valorizzazione del territorio, capace di intrecciare natura, cultura, tradizioni e talento in un racconto condiviso che guarda al futuro.