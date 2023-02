Il Paesaggio Costiero: tutela, conservazione, innovazione. Un incontro a Capaccio

Sabato 25 Febbraio, alle ore 9.30, si terrà un evento presso la biblioteca comunale di Capaccio Scalo, in piazza Santini, per fare il punto sulle condizioni attuali della fascia costiera e per discutere come garantire un futuro di qualità ai Comuni dell’area costiera della piana del Sele. La giornata di studio, promossa dal Centro di Educazione Ambientale “Torre Laura” di Legambiente aderente alla Rete INFEA/Regione Campania, è dedicata al paesaggio costiero e coinvolgerà diverse sfere: politiche, economiche, sociali e culturali.

L’incontro

L’incontro vuole contribuire ad aumentare e ad allargare l’attenzione nei confronti dell’area costiera e dei fenomeni di trasformazione in corso, a partire dal Piano di Gestione Forestale della pineta. La pineta, sebbene di origine artificiale, è ormai parte integrante del paesaggio mediterraneo tipico delle coste italiane e costituisce il tratto identitario dell’area.

Tuttavia, negli ultimi decenni le pinete sono state insidiate dalla pressione antropica, dalle attività turistiche e dai parassiti, ma anche da interventi forestali ad alto impatto ambientale, a volte inadatti alla loro stabilità, alla rinnovazione naturale, alla conservazione della biodiversità e al profilo paesaggistico.

Le finalità

L’obiettivo della giornata di studio è quello di raccogliere idee valide per la gestione della foresta costiera, mettendo al centro la biodiversità a beneficio delle persone.

Tra i relatori ci saranno Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania, Francesco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum, Antonio Briscione, presidente della Riserva Fluviale Foce Sele/Tanagro, Roberto Paolillo, di Legambiente Paestum, Pasquale Santalucia, funzionario tecnico della Regione Campania, Silvano Somma, dottor forestale esperto in entomologia e gestione verde, e Luigi Vicinanza, agronomo. A concludere l’evento sarà Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente.

Questa giornata fa parte del progetto “INNATURA esperienze collettive”. Le attività proposte dal progetto INNATURA includono escursioni per gruppi di adulti e famiglie e laboratori didattici-creativi per gli alunni della scuola primaria di Trentinara. Il tema fondamentale del progetto è il paesaggio costiero.