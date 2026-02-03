Il New York Times celebra Marina di Camerota: la storia del legame con il Venezuela conquista l’America

Il prestigioso New York Times dedica un lungo reportage a Marina di Camerota. Il quotidiano statunitense esplora le radici profonde che uniscono il borgo cilentano al Venezuela, portando la bellezza e la storia del nostro territorio sulla ribalta internazionale

Ernesto Rocco
Porto Camerota

Il fascino di Marina di Camerota varca i confini nazionali e approda sulle pagine del New York Times. Il prestigioso quotidiano statunitense ha dedicato un ampio spazio alla “Perla del Cilento”, focalizzandosi non solo sulla sua bellezza paesaggistica, ma anche sul profondo e storico legame che unisce questa terra al Venezuela.

Riflettori internazionali sul borgo cilentano

L’articolo del New York Times accende una luce preziosa su Camerota, descrivendola come un luogo dove la storia delle migrazioni ha lasciato un’impronta indelebile.

Per un territorio che punta con decisione sul turismo di qualità e sulla valorizzazione delle proprie radici, vedersi citati dalla testata giornalistica più influente al mondo rappresenta un riconoscimento di inestimabile valore.

I segreti del Neanderthal nel Cilento: eseguito studio su un dente ritrovati nella Grotta del Poggio

Il legame indissolubile tra Camerota e il Venezuela

Il pezzo analizza il fenomeno dei migranti e il ritorno di molti discendenti verso l’Italia, un tema che a Camerota si tocca con mano camminando tra le strade del centro o ascoltando i racconti degli anziani in piazza. La testata americana sottolinea come il borgo sia diventato un porto sicuro e una casa per chi, fuggendo dalle difficoltà del Sud America, ritrova nel Cilento le proprie origini. È una narrazione che intreccia l’accoglienza alla memoria storica, trasformando Camerota in un simbolo di resilienza e integrazione.

Un volano per la promozione del territorio

Essere finiti “sotto la lente” dei reporter americani offre al Cilento una vetrina globale senza precedenti. L’articolo mette in risalto, inoltre, come la cultura locale sia stata influenzata dai flussi migratori di ritorno, creando un’atmosfera internazionale che raramente si trova in altri centri costieri.

Questa attenzione mediatica potrebbe tradursi in un nuovo interesse da parte del turismo anglosassone, attratto non solo dalle spiagge Bandiera Blu, ma dalla profondità di una storia che ora tutto il mondo può leggere.

