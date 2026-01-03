Moio della Civitella: apprensione per i concittadini in Venezuela dopo l’attacco USA

C’è apprensione anche a Moio della Civitella dopo l’attacco su larga scala impartito dagli Stati Uniti nella notte scorsa al Venezuela, nel quale è stato catturato anche il Presidente Maduro e la moglie; nel centro cilentano è presente da anni una comunità venezuelana.

Le parole del sindaco Gnarra

Il sindaco Enrico Gnarra ha già sentito alcuni concittadini residenti in Venezuela, svegliati da un boato fortissimo, solo dopo hanno preso coscienza di ciò che stava accadendo.

La comunità cilentana, come tante persone del posto, vive un momento di preoccupazione ma anche speranza che la situazione possa cambiare.