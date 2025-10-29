Il mondo della musica piange James Senese: nel Cilento il suo ultimo concerto

È morto a 80 anni James Senese, fondatore dei Napoli Centrale e storico musicista di Pino Daniele. Il ricordo commosso di Enzo Avitabile.

A cura di Ernesto Rocco
James Senese

È scomparso all’età di 80 anni James Senese, sassofonista e fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale, nonché storico componente della band di Pino Daniele. Con il suo sax ha segnato profondamente la scena musicale italiana, fondendo sonorità jazz, funk e tradizione partenopea in uno stile inconfondibile.

Il ricovero e la scomparsa

L’artista era stato ricoverato a fine settembre all’ospedale Cardarelli di Napoli a causa di una grave infezione polmonare. Dopo settimane di lotta, il musicista si è spento lasciando un vuoto incolmabile nel panorama culturale del Paese.

L’ultimo concerto di Senese si era tenuto il 3 agosto a Marina di Camerota. Successivamente, le sue condizioni di salute si erano aggravate: già il concerto previsto per il 14 agosto era stato annullato per motivi di salute.

Il ricordo di Enzo Avitabile

A dare la notizia della sua scomparsa è stato Enzo Avitabile, amico e collega di una vita, che sui social ha espresso il proprio dolore: “Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un grazie! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre.”

Parole che racchiudono il profondo legame umano e artistico tra i due musicisti, entrambi protagonisti della scena napoletana più autentica e innovativa.

Un’eredità indelebile

Con James Senese scompare una figura simbolo della musica napoletana contemporanea. La sua carriera, lunga oltre sei decenni, ha ispirato generazioni di artisti e appassionati, lasciando un patrimonio sonoro e culturale che continuerà a vivere nelle sue registrazioni e nei cuori di chi lo ha amato.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Francesca Zambonin

Subacquea, in arrivo la prima legge nazionale: sicurezza, tutela ambientale e turismo del mare

Il DDL 1624 riconosce per la prima volta l’immersione ricreativa come attività…

Incidente Teggiano

Teggiano, perde il controllo dell’auto si schianta contro un palo

Auto completamente distrutta. Lievi ferite per il conducente. Indagini in corso dei…

Franca Principe

Franca Principe candidata al Consiglio Regionale della Campania

Una vita spesa per la scuola, la comunità e la giustizia educativa.…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79