Il Liceo “Carlo Pisacane” di Padula accoglie il diplomatico Enrico Padula

Occasione preziosa e altamente formativa per gli studenti del Liceo “Carlo Pisacane”, che sabato scorso hanno avuto l’onore di incontrare il dott. Enrico Padula, Consigliere d’Ambasciata presso il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, oggi in servizio al Cerimoniale di Stato.

Figura di spicco originaria del territorio, Padula ha alle spalle una lunga carriera internazionale: per quattro anni Console Generale d’Italia a Ho Chi Minh City, fino all’agosto 2025, e in precedenza impegnato in sedi diplomatiche strategiche come Mosca, Londra, Bahrein e Montreal.

L’incontro

L’incontro, svoltosi nell’Aula Magna del Liceo “Carlo Pisacane” nell’ambito delle attività per l’Orientamento in Uscita, ha coinvolto attivamente le classi 4Q, 5A, 5B e 5C, regalando agli studenti l’opportunità di esplorare da vicino il mondo della diplomazia e comprendere l’importanza dell’operato del Ministero degli Esteri sul piano internazionale.

Stimolato dalle domande degli alunni, il dott. Padula ha ripercorso le tappe principali della propria formazione e della carriera diplomatica, condividendo esperienze, aneddoti e sfide affrontate nei vari Paesi in cui ha prestato servizio. Ha incoraggiato i giovani a credere fermamente nei propri obiettivi, a non lasciarsi intimorire dalle difficoltà e a costruire con determinazione il proprio futuro.

L’intervento

Nel corso del suo intervento, Padula ha sottolineato con forza il valore del “brand Italia” nel mondo, ricordando come il made in Italy e il patrimonio culturale nazionale siano riconosciuti e apprezzati ovunque. Ha approfondito il ruolo strategico della cultura come risorsa identitaria ed economica per il nostro Paese e ha illustrato il suo impegno nella promozione della lingua italiana all’estero, attività che considera fondamentale per la presenza dell’Italia nel mondo.

Significativa anche la testimonianza della consorte, la sig.ra Milena Guarino, che ha partecipato al dibattito portando l’attenzione sulle implicazioni umane e familiari di una vita trascorsa tra culture e geografie diverse. Il suo intervento ha permesso agli studenti di comprendere quanto la dimensione personale si intrecci inevitabilmente con quella professionale nel percorso diplomatico.

Grande soddisfazione della dirigente

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica, prof.ssa Paola Migaldi, che ha sottolineato l’importanza di offrire ai ragazzi modelli di alto profilo e opportunità di confronto con personalità capaci di raccontare esperienze significative e radicate nel territorio.

La dirigente ha evidenziato come incontri di questo tipo rafforzino nei giovani la consapevolezza che le proprie radici possono rappresentare un punto di forza anche nelle carriere internazionali più prestigiose.