Agropoli: studenti alla scoperta del patrimonio culturale cittadino

La Giunta di Agropoli, con a capo il sindaco Roberto Mutalipassi, ha approvato il progetto denominato “Scopri la tua città!”, promosso dall’Assessorato al turismo, volto a promuovere visite guidate ai monumenti cittadini, al Museo a cielo aperto “Acropolis”, alla Biblioteca comunale e ai sentieri di Trentova–Tresino, destinate agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale.

Il progetto

Il progetto mira a coinvolgere gli alunni dalla terza classe della scuola primaria alla terza media, accompagnandoli in un percorso di scoperta, conoscenza e partecipazione attiva al patrimonio culturale locale. L’iniziativa intende valorizzare la pratica del camminare come esperienza di benessere fisico, sociale e ambientale, in linea con i principi di “Agropoli European Town of Sport”, che promuove il movimento e l’attività motoria come stili di vita salutari.

La concentrazione dei monumenti e dei luoghi d’interesse nel centro cittadino rende possibile e stimolante la fruizione a piedi, integrando cultura e attività fisica in un’unica esperienza educativa. Le visite guidate, condotte da guide turistiche e operatori culturali qualificati, offriranno agli studenti l’opportunità di conoscere i principali luoghi d’interesse: il Castello Angioino-Aragonese, la Chiesa dei SS. Pietro e Paolo, il Borgo antico, la Biblioteca comunale, il Museo a cielo aperto “Acropolis” e il Belvedere San Francesco; il percorso potrà essere ulteriormente arricchito con il percorrimento dei sentieri di Trentova–Tresino, unendo natura, storia e paesaggio e favorendo un contatto diretto con l’ambiente naturale del territorio agropolese.

L’iniziativa, oltre al valore culturale, assume anche una valenza sportiva, educativa e sociale, in quanto stimola i giovani alla pratica del movimento e alla scoperta responsabile del territorio.