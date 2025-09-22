Agropoli capitale europea dello sport: commissione in Città

Il cuore pulsante dell’iniziativa è stato il Parco Bonifacio, trasformato per l’occasione in un vero e proprio Villaggio dello Sport

A cura di Alessandro Pippa

Agropoli ha indossato la sua divisa migliore nel fine settimana appena trascorso, mostrando con orgoglio il volto più dinamico e inclusivo del suo panorama sportivo. L’occasione non era tra le più comuni: la visita della commissione ACES Europe, incaricata di valutare le città candidate al titolo di Città Europea dello Sport 2027. Un riconoscimento che premia non solo l’eccellenza degli impianti, ma anche la vitalità del tessuto associativo e la capacità di promuovere lo sport come strumento di coesione sociale.

L’iniziativa

Il cuore pulsante dell’iniziativa è stato il Parco Bonifacio, trasformato per l’occasione in un vero e proprio Villaggio dello Sport. Qui, tra stand, dimostrazioni e sorrisi, si sono alternate le realtà locali che ogni giorno animano palestre, campi e centri sportivi: atletica, calcio, basket, volley, arti marziali, danza sportiva. Un mosaico di discipline che racconta una città viva, dove lo sport è pratica quotidiana e valore condiviso.

Agropoli città dello sport

La candidatura di Agropoli è stata ufficialmente presentata durante l’Assemblea Annuale dell’ANCI a Torino, dove si è confrontata con altre città italiane di rilievo come Bergamo, Erice, Ferrara, Ragusa e Tito. La competizione è serrata, ma la città cilentana ha messo in campo una proposta che unisce infrastrutture moderne, passione popolare e una visione strategica del ruolo dello sport nella società.

Entro metà ottobre si conosceranno i nomi delle città vincitrici. Fino ad allora, Agropoli continuerà a correre, saltare, allenarsi e sognare. Perché, al di là dei titoli, è nella partecipazione e nell’entusiasmo collettivo che si misura la vera forza di una comunità sportiva.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Manuel Chieriello, Tg

Tg InfoCilento 22 settembre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Manuel Chiariello

Redazione Infocilento
Redazione Infocilento

“Balnea Sport&Wellness”: al via i corsi di acquaticità neonatale

Si tratta di un percorso che favorisce lo sviluppo psicomotorio e relazionale…

Raffaella Giaccio
Raffaella Giaccio
Eboli WWF

“Adotta una spiaggia”: il WWF e i volontari uniti per la pulizia del litorale di Eboli

Volontari del gruppo parrocchiale di S. Nicola e scout AGESCI di Eboli…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.