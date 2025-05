“Il giovedì del territorio”: ingresso gratuito alle Grotte di Pertosa-Auletta per i residenti del Vallo di Diano, del Tanagro e degli Alburni

Ogni giovedì, le Grotte di Pertosa-Auletta, il Museo del Suolo e il Museo Speleo Archeologico aspettano i visitatori per una giornata speciale, tutta dedicata ai residenti del Vallo di Diano, della Valle del Tanagro e degli Alburni.

Le info utili

L’ingresso è, infatti, gratuito. Basta prenotare e controllare se il proprio comune è nell’elenco sul sito della Fondazione MIdA. “Questo è il nostro modo per dire che le meraviglie del territorio non sono solo da ammirare, ma da vivere”, si legge sulla pagina delle Grotte di Pertosa-Auletta.

“Vogliamo che ogni cittadino possa sentirsi parte di questi luoghi, riconoscerli come propri e diventarne custode. Facciamo diventare il giovedì un appuntamento fisso con la bellezza. Un’occasione per fermarsi un attimo, immergersi nella storia, nella natura, nelle radici. Un modo per ricordarci di quanto siamo fortunati ad avere tutto questo, proprio qui, vicino a noi”.