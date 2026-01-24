Il consigliere regionale Mimì Minella aderisce a Forza Italia

L’ingresso di Mimì Minella in Forza Italia segna un nuovo passaggio nel quadro politico regionale. Il consigliere ha ufficializzato la sua adesione al partito azzurro spiegando di aver maturato la decisione dopo un percorso di riflessione approfondita, orientato ai valori del centrodestra moderato e riformista.

La scelta

«La decisione è maturata dopo un’approfondita riflessione politica e programmatica – dichiara il neo azzurro – ispirata ai valori del centrodestra moderato, riformista ed europeista. La scelta nasce dalla volontà di contribuire in modo serio, responsabile e costruttivo ai lavori del Consiglio regionale, rafforzando al contempo una proposta politica attenta ai territori, alle imprese e alle esigenze concrete dei cittadini».

Un nuovo passaggio nel quadro politico regionale

L’adesione si inserisce in un percorso condiviso con l’onorevole Attilio Pierro, con il quale Minella porta avanti un lavoro comune volto a consolidare una filiera politico-istituzionale solida e di qualità, capace di rispondere alle necessità della provincia di Salerno e dell’intera Campania.

«Il territorio della provincia di Salerno e la Campania in generale – prosegue Minella – necessitano di una politica presente e attenta. In Forza Italia ho ritrovato una visione coerente con il mio modo di intendere l’impegno pubblico: dialogo, responsabilità e centralità dei territori. Dopo una fase di opportuna riflessione, insieme al deputato Pierro, ho ritenuto di aderire al partito che meglio garantisce questi obiettivi», conclude Minella.