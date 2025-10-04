Il Comune di Montesano dichiara guerra al degrado urbano: ordinanza anti-deiezioni canine

Il provvedimento obbliga i proprietari di cani a raccogliere e pulire, prevedendo sanzioni per chi non rispetta le regole

A cura di Filippo Di Pasquale
Cane e padrone

Il Sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, ha emesso un’ordinanza per contrastare il crescente problema delle deiezioni e urine canine su strade, piazze, aree verdi e marciapiedi. Il provvedimento, che ha efficacia immediata , nasce dalla necessità di tutelare l’igiene pubblica, il decoro urbano e la sicurezza dei pedoni.

Cosa prevede l’ordinanza

L’ordinanza stabilisce una serie di obblighi per i proprietari di cani:

  • Raccolta delle deiezioni: I conduttori di cani sono obbligati a raccogliere immediatamente le deiezioni e a depositarle negli appositi contenitori.
  • Strumenti idonei: I proprietari devono essere muniti di sacchetti, palette o altri strumenti per la raccolta.
  • Pulizia delle urine: In caso di deiezioni liquide, è richiesto di sciacquare il suolo pubblico con acqua, anche con detergente.
  • Divieti specifici: L’ordinanza proibisce di far urinare i cani su portoni, vetrine, muri di edifici, fermate dell’autobus e contenitori per la raccolta differenziata.

La violazione di queste disposizioni comporta una sanzione amministrativa fino a 103 euro, fatta salva la possibilità di incorrere in sanzioni penali.

