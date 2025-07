Il Comitato Pendolari del Vallo di Diano chiede nuovi orari per la corsa Napoli–Vallo di Diano

Il Comitato Pendolari del Vallo di Diano ha inviato una formale richiesta al consigliere delegato al turismo della Provincia di Salerno, Pasquale Sorrentino, per l’attivazione e la modifica degli orari della corsa di trasporto pubblico locale Napoli–Vallo di Diano.

La missiva

Nella missiva, firmata da Giuseppe Ferrigno, si sottolinea come l’attuale programmazione oraria non preveda alcun collegamento mattutino da Napoli verso il Vallo di Diano, lasciando pendolari e turisti senza alternative per raggiungere l’area nelle prime ore della giornata.

Una situazione che penalizza non solo i residenti, ma anche visitatori e operatori turistici del comprensorio valdianese, che chiedono da tempo un servizio in grado di collegare il territorio con i treni ad alta velocità – Frecciarossa e Italo – in arrivo alla stazione di Napoli Centrale.

Le dichiarazioni

“La mancanza di una corsa mattutina limita fortemente gli spostamenti e l’accessibilità al territorio”, si legge nella lettera. Il Comitato propone, in via sperimentale fino al 15 settembre, una rimodulazione degli orari: anticipare la corsa feriale in partenza dal Vallo alle ore 11:15 alle ore 9:00, così come anticipare quella domenicale attualmente prevista alle ore 14:00.

Una modifica considerata strategica sia per i flussi turistici estivi che per i lavoratori pendolari, in attesa di una riorganizzazione più strutturata del servizio di trasporto pubblico locale.