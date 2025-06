Il Cilento e la “Blue Economy”: Agropoli accoglie crociere e mega yacht

Mentre la Costiera Amalfitana continua a sedurre con la sua fama internazionale, il Cilento, un territorio vasto e ancora in parte inesplorato nel cuore della Campania, si sta affermando come destinazione di eccellenza, pronta a capitalizzare il proprio patrimonio naturale, storico ed enogastronomico. Questa perla del Sud, già meta prediletta dai vacanzieri campani, sta puntando ora con decisione sulla blue economy, abbracciando i settori delle crociere e dello yachting.

La rivista Ship2Shore incorona il Cilento

A darne risalto è un recente articolo della prestigiosa rivista Ship2Shore, settimanale di economia del mare e dei trasporti, che attraverso le parole del suo direttore responsabile Angelo Scorza, ha esplorato le immense potenzialità del Cilento. Scorza, in un dettagliato resoconto, sottolinea come questo territorio, seppur meno noto a livello globale rispetto alla vicina Costiera Amalfitana, “non ha nulla da invidiare a questa, come opportunità turistiche da offrire ai suoi visitatori, tra mare cristallino ed entroterra verde, storia, cultura ed enogastronomia, e calore umano, ovviamente!”.

Un territorio da scoprire: dal mare all’entroterra

Il Cilento, che si estende a sud di Salerno, è un’area di straordinaria bellezza paesaggistica, caratterizzata da una costa di ben 130 km e vette che raggiungono i 1899 metri del Monte Cervati. Località balneari di primo livello come Paestum, Palinuro, Sapri, e Agropoli stessa, si alternano a borghi storici e paesaggi mozzafiato. La sua storia millenaria, segnata dal passaggio di Romani, Longobardi, Saraceni e molte altre civiltà, ha lasciato un’eredità ricca di castelli, mura fortificate e torri d’avvistamento, vestigia che arricchiscono ulteriormente un territorio già di per sé suggestivo. Non a caso, gran parte del Cilento è protetta dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, riconosciuto dall’UNESCO come Riserva Mondiale della Biosfera e Patrimonio dell’Umanità.

Agropoli: la “Porta del Cilento” si apre al futuro

Agropoli, definita la “porta del Cilento”, sta giocando un ruolo cruciale in questa nuova visione strategica. Con i suoi 22mila abitanti e un centro storico affascinante, la città vanta già un importante porto turistico capace di ospitare fino a 1000 imbarcazioni. Ma le ambizioni sono ben più grandi. Come evidenziato da Rosa Lampasona, Vice Sindaco di Agropoli e Assessore alla Qualità della vita e alla transizione ecologica, in un evento organizzato da Ship2Shore a Salerno, la città “si appresta, grazie a un progetto di sviluppo giunto alla fase esecutiva, ad ospitare navi da crociera in banchina”.

Il Porto di Agropoli: un progetto ambizioso per l’accoglienza di navi da crociera e mega yacht

Il cuore di questa trasformazione, evidenzia l’articolo di Ship2Shore il progetto di rifunzionalizzazione del molo di sottoflutto del porto di Agropoli. Con un valore complessivo di 310 milioni di euro, il piano prevede un allungamento di circa 200 metri del molo esistente. Questo intervento consentirà al porto di accogliere non solo piccole navi da crociera, che in passato sostavano in rada, ma anche mega yacht di dimensioni superiori ai 24 metri.

Il progetto, che ha già ricevuto un finanziamento dalla Regione Campania, non si limita all’ampliamento del molo. Sono previsti anche la messa in sicurezza dell’esistente, l’ampliamento della diga foranea, la realizzazione di nuovi pontili (fissi e galleggianti), aree commerciali, servizi e officine, oltre a un parcheggio su due piani e la riqualificazione dei piazzali di banchina con percorsi pedonali e aree verdi. L’obiettivo è chiaro: rendere il porto di Agropoli un punto di riferimento per la nautica da diporto e il turismo crocieristico nel Sud Italia.

Angelo Scorza, dopo aver partecipato a un “fam trip” organizzato dal Comune di Agropoli e dalla Pro Loco, ha potuto toccare con mano le bellezze e le potenzialità del territorio, confermando l’entusiasmo per questa nuova rotta intrapresa.

Con 12 Bandiere Blu che ne certificano la qualità delle acque, il Cilento si sta affermando come la “Costa Blu”, pronta a offrire ai visitatori un’esperienza autentica, fatta di mare cristallino, storia millenaria, enogastronomia d’eccellenza e un’accoglienza calorosa che, come ricordato dall’ex calciatore Andrej Shevchenko in un aneddoto citato da Scorza, “ti scioglie come neve al sole”.

Il futuro del turismo nel Cilento e ad Agropoli appare quindi sempre più orientato verso la blue economy, promettendo nuove opportunità e un respiro internazionale per questa affascinante regione.