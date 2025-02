Crociere, eventi e aeroporto: Salerno punta sul turismo: parla l’assessore Alessandro Ferrara

Turisti a Salerno, ma non solo per le luci d’artista. Archiviata l’ultima edizione della kermesse luminosa gli occhi sono ora puntati sulla Pasqua e alla stagione estiva.

Gli eventi

Tante le iniziative in programma che aiuteranno a destagionalizzare il turismo e l’arrivo dei visitatori in città. Da un lato il mare, con crociere e traghetti, ma anche tanti eventi e appuntamenti in piazza.

Grande spinta sarà data dall’aeroporto Costa d’Amalfi, che continua a registrare ottimi numeri in attesa di nuove aperture e compagnie, alla volta di rotte sempre più invitanti. L’impegno per rendere Salerno una meta sempre più gettonata è massimo, a confermarlo l’assessore al turismo del Comune Alessandro Ferrara.