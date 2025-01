Turismo in Provincia di Salerno: il 2025 potrebbe essere l’anno della svolta, parla Pasquale Sorrentino, consigliere provinciale

Il 2025 potrebbe rappresentare un anno di svolta per quanto riguarda il turismo nella Provincia di Salerno. AI microfoni di InfoCilento è intervenuto Pasquale Sorrentino, Consigliere Provinciale al Turismo: “Con il turismo religioso e la consacrazione di quello esperienziale si può raggiungere una vetrina internazionale, superando anche i livelli pre covid”.

L’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi

Tra gli elementi cruciali per garantire una crescita costante sul fronte turistico non si può non considerare il grande impatto che ha avuto l’apertura dell’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi sin dai suoi primi mesi: “Stiamo armonizzando l’offerta stradale connessa all’aeroporto perché un buon turismo senza i giusti trasporti non può esistere”, afferma Sorrentino.

L’obiettivo principale è quello di ampliare l’offerta attrattiva del territorio, tenendo conto delle peculiarità che lo caratterizzano e delle modalità di proposta sempre nuove ed originali per tutti i visitatori.