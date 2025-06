Agropoli: ok alla rimozione della posidonia. Sarà accantonata sul litorale

Via libera agli interventi per la gestione della Posidonia oceanica spiaggiata lungo la fascia costiera di Agropoli. La giunta comunale ha approvato una delibera finalizzata alla pulizia del litorale, in particolare quello del Lido Azzurro.

Un percorso iniziato nel 2022

Dal 2022, grazie anche a un finanziamento regionale di 500.000 euro, il Comune ha avviato progetti e procedure specifiche per la rimozione e lo smaltimento degli accumuli di questa pianta marina, seguendo le direttive della Legge “SalvaMare” (n. 60/2022), che promuove il recupero dei rifiuti in mare e l’economia circolare. Nel corso degli anni, sono stati approvati diversi progetti per il cosiddetto “riaffondamento” della Posidonia: una soluzione che, secondo le relazioni tecniche in possesso dell’Ente, si è dimostrata sia economicamente vantaggiosa sia rispettosa dell’ambiente, senza riscontrare effetti dannosi sugli ecosistemi marini.

Le novità della delibera 2025

La nuova delibera, invece, prevede la prosecuzione degli interventi anche per il 2025, con particolare attenzione al tratto del Lido Azzurro. In attesa di ulteriori fondi richiesti alla Regione Campania, l’amministrazione ha stabilito di procedere con le risorse disponibili allo spostamento e all’accantonamento in loco della Posidonia spiaggiata, per rendere nuovamente fruibile l’area balneare. Successivamente, la società in house Agropoli Cilento Servizi sarà incaricata della pulizia e del livellamento della spiaggia.

In attesa di risorse, quindi, tornerà l’accumulo di posidonia a margine del litorale del Lido Azzurro. Al momento, invece, nessun intervento è previsto per la spiaggia della Marina. I lavori prenderanno il via oggi.