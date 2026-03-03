Attualità

Il Cilento diventa “your fashion destination”: moda, paesaggio e identità in un’unica visione

Il Cilento torna protagonista attraverso immagini, paesaggi e suggestioni che raccontano la sua identità più autentica

Castellabate, panorama

Il Cilento torna protagonista attraverso immagini, paesaggi e suggestioni che raccontano la sua identità più autentica. Con il lancio della nuova campagna pubblicitaria “Your Fashion Destination”, Cilento Outlet sceglie di ambientare il proprio racconto nei luoghi simbolo del territorio, a partire da Castellabate, estendendo lo sguardo agli scenari più iconici del Cilento. Non si tratta di una semplice operazione estetica. È una scelta identitaria.

Una scelta identitaria

Scorci panoramici sospesi tra mare e collina, natura selvaggia, borghi senza tempo: il racconto visivo della campagna diventa strumento di promozione territoriale, mettendo al centro luoghi che rappresentano storia, cultura e memoria collettiva. Tra questi, proprio Castellabate – meta turistica già ampiamente conosciuta anche per essere stata la location del film Benvenuti al Sud – simbolo di un Sud autentico, accogliente e capace di parlare a un pubblico nazionale e internazionale.

La campagna nasce da una visione precisa della direttrice del Centro, la manager Veneranda Pascale, che ha voluto integrare l’offerta commerciale con un racconto più ampio: quello di un territorio che non è solo sfondo, ma protagonista.

Il progetto

Il progetto è stato formalmente presentato al Sindaco di Castellabate attraverso una richiesta formale, nella quale si evidenzia l’obiettivo di raccontare, attraverso le immagini, i luoghi più iconici e identitari del territorio, valorizzando il legame tra moda, paesaggio e destinazione turistica. La proposta è stata accolta con delibera della Giunta Comunale e ha ottenuto il patrocinio morale del Comune, sancendo una collaborazione istituzionale di alto profilo.

Da un lato, il Centro rafforza il proprio posizionamento come destinazione – non solo commerciale ma esperienziale – dall’altro il territorio beneficia di una visibilità strutturata, pianificata e orientata a target qualificati. È un modello di co-marketing territoriale in cui impresa e istituzione agiscono in sinergia per amplificare l’attrattività complessiva dell’area.

Quando una realtà imprenditoriale sceglie di investire nella narrazione dei paesaggi che la circondano, compie un atto di responsabilità strategica: lega il proprio brand equity all’identità del luogo, contribuendo a rafforzarne reputazione e competitività.

Il commento

Per la direttrice Veneranda Pascale, questa scelta non è soltanto professionale. È anche profondamente personale. Nata e residente a Castellabate, vive quotidianamente il territorio insieme alla sua famiglia. Un legame affettivo che si traduce in una visione manageriale orientata alla restituzione di valore alla comunità. «Questa campagna nasce da un sentimento autentico verso la mia terra. Sono nata e vivo a Castellabate con la mia famiglia – spiega Veneranda Pascale, direttrice del Centro – e ogni giorno ho la fortuna di osservare la bellezza che ci circonda.

Ho sentito il dovere, oltre che la responsabilità professionale, di trasformare questa bellezza in un racconto condiviso. Con “Your Fashion Destination” abbiamo voluto unire moda e paesaggio, esperienza di shopping e identità territoriale. Non si tratta solo di promuovere un centro commerciale, ma di raccontare una destinazione. Il patrocinio morale del Comune, deliberato dalla Giunta, rappresenta per noi un segnale forte di fiducia e di visione comune.

Credo profondamente – prosegue la manager – che la collaborazione tra impresa e istituzioni sia la chiave per uno sviluppo sostenibile: quando pubblico e privato lavorano insieme, si genera uno scambio di valore concreto. Il Cilento non è solo il luogo in cui operiamo, è parte della nostra identità. E valorizzarlo significa investire nel futuro di tutti.»

