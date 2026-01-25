Il calcio femminile torna a Polla, le parole del presidente Centonze e di capitan Bosco

Il futsal a Polla ha ripreso le sue attività grazie all’US Pollese Femminile, che anche in questa stagione ha formato nuovamente il suo quintetto dando cosi la possibilità alle ragazze del posto a portare avanti la propria passione. A guidare la squadra è mister Vincenzo Cervone mentre il presidente è Pasquale Centonze che ci dice: “Quest’anno, a differenza del precedente, la squadra parteciperà ad un campionato organizzato da Tutto Campo, nella regione Campania.

Il campionato è in corso e abbiamo già disputato la prima partita portando a casa i 3 punti. Le nostre partite casalinghe verranno disputate al Pala-Insieme di Sant’Arsenio.”

A capitanare la squadra è, invece, Piera Bosco che ha sottolineato: “Noi ragazze siamo molto orgogliose di poter scendere in campo anche quest’anno. Non è stato facile e non era scontato ma siamo ancora qui, a dimostrare che sul territorio ci sono molte ragazze e donne che amano il calcio e che vogliono coltivare questa passione contro ogni pregiudizio”.

Sulla stagione da poco iniziato, poi, l’ex Fenix S. Maria ricorda: “Sarà un campionato molto impegnativo, considerate le lunghe trasferte da affrontare, ma la nostra rosa si è ampliata e questo ci permetterà di essere ancora più competitive. L’arrivo di ragazze giovanissime fa ben sperare per la continuità futura del calcio femminile qui nel Vallo di Diano. Siamo molto fiduciose di poter far bene e ci auguriamo che sempre più donne, vogliano avvicinarsi a questo meraviglioso sport”.

In conclusione Bosco parla dell’importanza di guidare l’unico quintetto in rosa del Vallo di Diano: “Essere il capitano di questo gruppo è per me grande motivo d’orgoglio, anche alla luce del fatto che siamo l’unica squadra di calcio a 5 del territorio. Sono pronta a mettermi in gioco e a dare una mano alle mie compagne, questa squadra e questo gruppo possono dire la loro in questa competizione”.