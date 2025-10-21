Il 25 ottobre ad Agropoli un incontro per la prevenzione delle malattie femminili

Sabato 25 ottobre, l’Amministrazione comunale della Città di Agropoli, in occasione del mese internazionale dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno, con la collaborazione di associazioni locali organizza l’incontro “Ottobre rosa. Previeni oggi per difendere il tuo futuro. Cura e prevenzione del tumore al seno”. La prevenzione è fondamentale per prendersi cura della propria salute e informarsi è il primo passo.

L’iniziativa

L’appuntamento è alle ore 17.00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Agropoli. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Roberto Mutalipassi e dell’assessore alle Pari Opportunità Elvira Serra, seguirà quello della vicepresidente del Lions Agropoli Faro del Cilento Sabrina Verrelli.

Durante l’evento, esperti condivideranno informazioni utili e ci sarà la possibilità di prenotare visite senologiche gratuite. Interverranno: Grazia Cioffi presidente dell’Associazione Donne medico della provincia di Salerno, Maria Concetta D’Ambrosio dell’Ordine dei medici di Salerno, Maria Gabriella Schettino fisiatra presso l’ASL Distretto 70, Pasquale Pisani senologo specialista.

Il sindaco Roberto Mutalipassi ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Siamo impegnati a garantire che ogni cittadino possa beneficiare di servizi di prevenzione e sensibilizzazione. E come ogni anno siamo in prima linea su un tema molto delicato e attuale». L’assessore alle Pari Opportunità Elvira Serra ha dichiarato: «È essenziale che le donne abbiano accesso a informazioni e risorse per la loro salute. La prevenzione è un diritto di tutti».

È un’opportunità preziosa per sensibilizzare e supportare le donne nella lotta contro le malattie. Come ogni anno, in occasione dell’Ottobre rosa, la casa comunale in alcune serate sarà illuminata di rosa.