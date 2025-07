I sindaci cilentani chiedono di includere Capri tra le tratte del Metrò del Mare

I sindaci di Agropoli, Castellabate e Pollica hanno formalizzato la richiesta alla Regione Campania di inserire Capri tra le destinazioni del Metrò del Mare.

«I Comuni di Agropoli, di Castellabate e Pollica – si legge nella missiva a firma dei primi cittadini Roberto Mutalipassi, Marco Rizzo e Stefano Pisani – con la presente nota congiunta intendono sottoporre alla Vostra attenzione la richiesta di estensione del collegamento della Linea A1 del Metrò del Mare, attualmente affidato alla società AlicostS.p.A., prevedendo l’inclusione dell’isola di Capri tra le destinazioni raggiunte, quale naturale prosecuzione della tratta Salerno – Agropoli – San Marco di Castellabate – Acciaroli – Amalfi – Positano, comprensiva anche del relativo percorso di ritorno». La proposta trova fondamento in una domanda storicamente elevata da parte di turisti e viaggiatori che scelgono il Cilento come destinazione di soggiorno, cittadini residenti, numerosi operatori turistici e agenzie di viaggio del territorio.

L’importanza del servizio

Viene evidenziato che, tra il 2016 e il 2019, nell’ambito del progetto “Cilento Blu”, la società Alicost ha operato con successo le linee 3A e 3B, che collegavano i porti cilentani con Capri, Napoli e la Costiera Amalfitana. Tali linee erano particolarmente apprezzate dall’utenza perché garantivano un servizio efficiente e comodo. Questo modello si è dimostrato efficace per favorire escursioni giornaliere e pacchetti turistici integrati, riscuotendo un ampio consenso tra viaggiatori e operatori.

Il ripristino di tale collegamento avrebbe più punti di forza quali: rafforzare l’attrattività dei territori cilentani integrandoli maggiormente nel sistema turistico campano, migliorare l’accessibilità via mare, favorire una mobilità sostenibile e valorizzare il porto di Agropoli quale nuovo hub strategico per i collegamenti marittimi verso Capri e la Costiera Amalfitana. L’auspicio è che la Regione Campania possa valutare favorevolmente l’estensione della Linea A1 fino all’isola di Capri, rispondendo in modo concreto alle esigenze del territorio e contribuendo alla crescita equilibrata e sostenibile della mobilità turistica in Campania.