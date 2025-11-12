I fantasmi del passato ritornano: penalizzazione per l’U.S. Agropoli

Ancora una penalizzazione per l’U.S. Agropoli. Ancora errori del passato che vanno ad influire sulla posizione in classifica di questa stagione. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti accertato inadempienze gestionali relative a due anni fa, riguardanti il mancato pagamento dei compensi economici spettanti ai calciatori Simone Sannia, Manuel Fusco e Yevhan Chumak. I tre atleti avevano segnalato la problematica al Collegio Arbitrale, che ha poi trasmesso la questione agli organi competenti della Federazione.

Mancato pagamento entro i termini previsti

La vecchia società non ha provveduto al versamento delle somme dovute entro i 30 giorni stabiliti dalla normativa vigente ed ha richiesto di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, insomma un patteggiamento che consente di ridurre eventuali conseguenze disciplinari.

Sanzioni: tre punti in meno e inibizione per Serrapede

L’U.S. Agropoli è stata colpita da una penalizzazione di 3 punti in classifica (che si aggiungono ai 2 già inflitti), da scontare nella stagione in corso del campionato di Promozione, oltre a un’ammenda di 300 euro. Inoltre, il dirigente Igino Serrapede ex presidente del club, è stato destinatario di un’inibizione di tre mesi.

La nuova classifica del Girone D

Questa la nuova classifica del Girone D di Promozione: Città di Campagna 24; Atletico Pagani 20; Agropoli (-5); Atletico San Gregorio, Pontecagnano Temeraria 19; Rocchese 17; Poseidon 16; Gragnano 14; Pompei Soccer 13; Victoria Marra 11; Faiano, Calpazio 10; Sporting Pontecagnano 9; Centro Storico Salerno 8; Palomonte 4; Virtus Montoro, Juventude Stabia 3.

I delfini restano comunque a -5 dalla vetta. Un gap sicuramente recuperabile. Intanto domenica c’è la sfida all’Atletico San Gregorio.