Deferimento per il Presidente dell’U.S. Agropoli Iginio Serrapede: arriva la nota ufficiale

La Procura Federale della F.I.G.C. ha comunicato in via ufficiale il deferimento del Presidente dell’U.S. Agropoli, Iginio Serrapede, per mancato pagamento nei confronti di due giocatori.

Il provvedimento conferma quanto ipotizzato già da tempo e che ora trova conferma in una nota ufficiale della Federazione, che sottolinea come Serrapede non abbia rispettato l’obbligo di versamento delle somme stabilite dal collegio arbitrale in favore degli ex tesserati.

Conseguenze sulla società sportiva agropolese

Le ripercussioni di questa sanzione potrebbero risultare decisive per il futuro della squadra cilentana. Le sorti dei “delfini” restano incerte per la prossima stagione calcistica, in attesa di ulteriori sviluppi federali.

“Il deferimento di Iginio Serrapede conferma quanto ipotizzato da tempo e apre una nuova fase d’incertezza per l’U.S. Agropoli”, si legge nella nota.