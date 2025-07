I consigli del nutrizionista Andrea Ricci per affrontare l’ondata di calore

Con il ritorno dell’ondata di calore, che sta interessando gran parte del Paese, diventa fondamentale adottare strategie efficaci per salvaguardare la propria salute. Tra queste, l’alimentazione gioca un ruolo cruciale.

L’alimentazione come alleata

Per comprendere al meglio come modificare le proprie abitudini a tavola in questi giorni di temperature elevate, abbiamo raccolto i consigli del nutrizionista Andrea Ricci.

Il dottor Andrea Ricci sottolinea l’importanza di una corretta idratazione e di una dieta leggera e bilanciata. “In questo periodo, è essenziale aumentare l’apporto di liquidi, prediligendo acqua naturale, tisane fresche e centrifugati di frutta e verdura” afferma il nutrizionista.

Come cambia l’alimentazione con il caldo: cibi consigliati e da evitare

Il nutrizionista consiglia di privilegiare frutta e verdura di stagione, ricche di acqua e sali minerali essenziali per contrastare la perdita di acqua dovuta alla sudorazione. Cibi come anguria, melone, cetrioli e pomodori diventano quindi protagonisti della dieta estiva.

È inoltre opportuno ridurre il consumo di pasti elaborati, ricchi di grassi e proteine animali, che richiedono un maggiore dispendio energetico per la digestione e possono aumentare la sensazione di calore.

Il dottor Ricci suggerisce invece “piatti leggeri a base di cereali integrali, legumi, pesce e carni bianche, cucinati in modo semplice, prediligendo cotture al vapore o alla griglia”.