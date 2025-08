Guardia Costiera Palinuro: parla la Tenente di Vascello Samantha Losito

La stagione estiva è entrata nel vivo e diverse sono le operazioni messe in campo dalla Guardia Costiera di Palinuro, guidata dalla Tenente di Vascello Samantha Losito, per tutelare l’ambiente marino e non solo dell’intero territorio che si estende da Pisciotta a Sapri.

“Anche quest’anno, come di consueto, l’operazione “Mari e Laghi” sicuri ha avuto inizio lo scorso mese di Giugno ed è volta alla tutela della sicurezza dei bagnanti di tutte le attività che si svolgono nell’ambito del circondario sia a mare che lungo le coste – ha affermato la Tenente Losito – Per quanto attiene alle criticità maggiori che possono interessare il territorio, cerchiamo di prevenirle con tutta un’attività d’informazione che facciamo soprattutto nella prima parte della stagione estiva.

Tutto questo aiuta molto nella prevenzione degli incidenti che avvengo o in mare per un mancato rispetto delle norme di sicurezza. Un’altra problematica è legata a chi effettua locazione – ha poi aggiunto la Tenente – e molto spesso chi prende in affitto un natante non è a conoscenza delle norme che regolano l’utilizzo degli specchi acquei.

Con la presenza quotidiana dei nostri mezzi, sia in mare che lungo le coste cerchiamo di prevenire questa tipologia di problematica. Oltre alla prevenzione operiamo anche sotto l’aspetto della repressione, soprattutto quando arrivano nel clou della stagione estiva”