Grave incidente stradale a Roccadaspide sulla 166 degli Alburni: un ferito

Paura pochi minuti fa sulla 166 degli Alburni, a Roccadaspide dove si è verificato un grave incidente stradale. Ad avere la peggio un giovane uomo di Roccadaspide soccorso dall’ambulanza della Valcalore.

I soccorsi

Il personale sanitario, giunto sul posto, ha ritenuto necessario allertare l’elisoccorso. L’uomo è stato subito immobilizzato e trasferito presso l’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

Sul luogo del sinistro, all’altezza di un noto supermercato, sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Agropoli per supportare le operazioni di atterraggio dell’eliambulanza, veicolare il traffico ed eseguire tutti i rilievi del caso.

Indagini in corso sulla dinamica

Sembrerebbe che la vettura dell’uomo ferito si sia scontrata con un’altra vettura guidata da un anziano, ma la dinamica del caso con tutti i dettagli è in fase di ricostruzione.