Grave carenza di pediatri all’ospedale di Polla: ancora una convenzione con il “Ruggi” di Salerno, ecco i possibili scenari

In risposta alla persistente carenza di dirigenti medici nel reparto di Pediatria del “Curto” di Polla, il Presidio Ospedaliero di ha ottenuto il rinnovo della convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”.

L’obiettivo

Il provvedimento, autorizzato dal Direttore Sanitario Aziendale, consente l’esecuzione di prestazioni pediatriche per un totale di 60 ore mensili, fino al 31 dicembre 2025. La richiesta di rinnovo è stata formalizzata dal Direttore Sanitario del P.O. di Polla, che ha evidenziato la situazione critica in cui versa il reparto: il numero di operatori attualmente in servizio è talmente esiguo da non permettere la copertura dei turni minimi necessari a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

La finalità: garantire continuità assistenziale

A supporto della richiesta è stato allegato il parere favorevole del Direttore del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, che ha confermato la necessità del rinnovo della convenzione. La decisione mira a garantire continuità assistenziale e sicurezza per i piccoli pazienti del territorio, colmando almeno parzialmente il vuoto determinato dalla grave carenza di personale pediatrico strutturato presso il presidio di Polla.