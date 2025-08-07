Piana del Sele

Grande festa per il centenario dell’Ebolitana calcio: tra spettacolo e fede calcistica

In campo, a festeggiare, sono scesi ex presidenti, calciatori storici, allenatori, fedelissimi del sodalizio biancazzurro

Silvana Scocozza

7 Agosto 2025

Nel pomeriggio di ieri, fino a sera, lo stadio comunale Dirceu di Eboli, è stato teatro di una grande festa. Migliaia di persone, famiglie e atleti di varie discipline si sono ritrovati per celebrare il centenario della squadra di casa. Testimonianze di amicizia e affetto sono arrivate anche dalle tifoserie gemellate. In campo, a festeggiare, sono scesi ex presidenti, calciatori storici, allenatori, fedelissimi del sodalizio biancazzurro ed ebolitani che hanno percorso chilometri per essere presenti alla grande festa.

Il coordinamento per il centenario — composto da Massimo Cariello, Armando Cicalese, Damiano Coppola, Cono Di Candia, Marco Forlenza e Ramon Taglianetti — ha curato ogni dettaglio, accogliendo con entusiasmo tutti i partecipanti, che hanno contribuito con grande coinvolgimento.

Lo spettacolo

Suggestiva l’esibizione dei Pistonieri di Santa Maria del Rovo, degli Sbandieratori e Musici Città Regia, e della band dei giovani musicisti del Centro Elaion. Le scuole di danza hanno animato la serata, accompagnate da stand gastronomici e dall’area giochi allestita da Oasi Animazione, che ha saputo intrattenere centinaia di bambini.

La squadra

Tutta la compagine sportiva, al gran completo con il mister Egidio Porozzi, lo staff tecnico e i preparatori, è salita sul palco allestito per l’occasione, ricevendo applausi e riconoscimenti.

I presenti alla festa

Carmine Zigarelli, presidente della LDN Comitato Regionale Campania; Giuliana Tambaro, consigliere nazionale e vicepresidente vicario della LDN Campania; Giuseppe Aversano e il presidente Giuseppe Alfano; L’ex sindaco di Eboli, Martino Melchionda, che ha guidato l’Ebolitana in Serie D; Cosimo De Vita, presidente del Centro Elaion; Carmelo Infante, Gruppo Infante Decò; Gaetano Di Domenico, patron della Feldi Eboli.

I social

Per tutta la giornata di ieri e anche questa mattina, i social sono stati invasi da testimonianze, messaggi e foto ricordo. Nel centenario dell’Ebolitana Calcio, tutti coloro che hanno contribuito a scrivere la storia di questa maglia hanno lasciato parole d’affetto, cariche di emozione e riconoscimento.

