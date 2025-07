Lavori al Dirceu, Ebolitana “sfrattata” nell’anno del centenario

Lavori allo stadio Dirceu di Eboli, scoppia la polemica. A generare malcontento una nota del sindaco Mario Conte con la quale si precisa che il cantiere per taluni lavori di rifacimento della pista d’atletica dell’impianto possa aprire «tra settembre e ottobre al massimo. Ovviamente salvo imprevisti non dovuti alla volontà dell’Amministrazione».

La nota del comune

Ma ciò che maggiormente rischia di creare il caos è quanto precisato successivamente: «difficilmente sarà possibile all’Asd Ebolitana 1925, così come alle altre associazioni ebolitane, usufruire dell’impianto per l’intera stagione sportiva». Una stangata per la formazione eburina che quest’anno celebra il centenario e che sta allestendo una rosa di tutto valore.

La replica della società

«Si tratta di una notizia che ci colpisce profondamente, soprattutto perché giunge in un momento particolarmente significativo per l’Ebolitana Calcio, pronta ad affrontare un campionato ambizioso e di vertice. Pur comprendendo l’importanza dei lavori di riqualificazione dell’impianto, riteniamo che si sarebbe potuta – e auspichiamo si potesse – individuare una soluzione condivisa e temporanea, in grado di garantire il regolare svolgimento delle partite casalinghe, come accade in molte altre città in circostanze analoghe», fa sapere in una nota l’Ebolitana.

Di qui l’appello all’amministrazione, «affinché riconsideri la decisione assunta e valuti tutte le soluzioni possibili praticabili, per consentire alla prima squadra Cittadina di disputare le partite di campionato nel proprio stadio, davanti al proprio pubblico, onorando nel modo più giusto e sentito il centenario della storia calcistica della nostra città».