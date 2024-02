Gli studenti del “Da Vinci” di Sapri alla Bit di Milano. Hanno rappresentato le Terre del Bussento

Gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Sapri hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza formativa e di vita unica. Dal 2 al 4 febbraio, quarantotto studenti dell’indirizzo Turistico, accompagnati da tre docenti, hanno rappresentato le Terre del Bussento presso la BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano a FieraMilanoCity.

Attività all’interno dei padiglioni fieristici

Durante la loro partecipazione alla BIT, l’Istituto ha svolto diverse attività all’interno dei padiglioni fieristici. Uno degli aspetti salienti è stata la presenza del desk fornito da Federtravel Cilento, che ha rappresentato un punto di contatto fondamentale con buyer e appassionati. Questa opportunità ha permesso agli studenti di arricchire il loro bagaglio culturale e professionale. Inoltre, gli studenti hanno distribuito il magazine prodotto dall’associazione Terre del Bussento, che racconta le bellezze del territorio e le esperienze da vivere nella regione più a sud della Campania.

Analisi del Sentiment Analysis e incontri di formazione

Un momento significativo è stato dedicato all’analisi del Sentiment Analysis verso i territori locali. Grazie a un questionario compilato dalle persone presenti nei padiglioni fieristici, è stato possibile ottenere preziose informazioni per comprendere meglio le esigenze e le aspettative nei confronti delle risorse turistiche locali.

Gli studenti hanno anche avuto la possibilità di partecipare ad incontri di formazione sul turismo. Questi incontri hanno coinvolto figure di rilievo come l’on. Alfonso Andria, il delegato provinciale al turismo Pasquale Sorrentino e la responsabile della comunicazione di Terre del Bussento, Maria Concetta Martino. Le sessioni hanno offerto spunti e approfondimenti fondamentali per una visione completa del settore turistico nazionale e internazionale.

Conferenza stampa e incontri importanti

La partecipazione alla conferenza stampa di presentazione del progetto “Cilento Autentico DMO” è stata un altro momento importante per gli studenti. Durante questa conferenza, sono stati presenti imprenditori ed esperti come Marco Sansiviero e Clemente Cammarota.

La presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stata un’inattesa sorpresa per gli studenti, che hanno avuto l’opportunità di intrattenersi con lui e ricevere i suoi complimenti per la particolare promozione proposta per i territori delle Terre del Bussento.

Giornata di orientamento presso l’Università IULM di Milano

Per completare il ricco programma per gli studenti di Sapri, è stata organizzata una giornata di orientamento presso l’Università IULM di Milano. Accompagnati da Maria Concetta Martino, responsabile della comunicazione di Terre del Bussento, gli studenti hanno visitato la sede dell’università e hanno avuto l’opportunità di informarsi sui corsi di laurea offerti.

L’Università IULM è un polo di eccellenza in Italia per la formazione nei settori della Comunicazione, delle Lingue e del Turismo, offrendo agli studenti ulteriori prospettive per il loro futuro scolastico e professionale.