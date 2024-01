“Le Terre del Bussento” tornano a Casa Sanremo e alle principali fiere turistiche italiane | VIDEO

Le Terre del Bussento sono pronte a calcare il palcoscenico di uno degli eventi più attesi dell’anno, Casa Sanremo, e di partecipare anche alle più importanti fiere turistiche, di riferimento per il settore in Italia, la Bit di Milano dal 4 al 6 Febbraio, e subito dopo la BTM, Business Tourism Management, a Bari dal 27 al 29 Febbraio e infine la Borsa mediterranea del turismo di Napoli in programma dal 14 al 16 Marzo. Importanti occasioni per mettere in luce le eccellenze del territorio.