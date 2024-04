Verso il Giubileo 2025: l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno presenta i primi eventi

Questa mattina, presso il Salone degli Stemmi di Palazzo Arcivescovile di Salerno, sono stati presentati i primi eventi organizzati dall’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno in preparazione al Giubileo del 2025. Il programma, ricco e articolato, si propone di accompagnare i fedeli in un cammino di fede e riflessione sul tema della speranza, scelto da Papa Francesco per questo Anno Santo straordinario.

Un primo incontro dedicato alla speranza

Il primo appuntamento è in programma per il 14 maggio 2024, con un raduno dei fedeli in rappresentanza di tutte le Parrocchie dell’Arcidiocesi. L’incontro, che si terrà al Palasport di Bellizzi, sarà un momento di preghiera e di riflessione sul tema della speranza, come anticipa il titolo stesso dell’evento: “Pellegrini di speranza”.

Un Giubileo per la conversione e la fraternità

“Il Giubileo ha sempre rappresentato nella vita della Chiesa un evento di grande rilevanza spirituale, ecclesiale e sociale, che il popolo di Dio ha vissuto come uno speciale dono di grazia”, ha sottolineato l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del programma.

“Soprattutto il prossimo Giubileo del 2025, il cui motto, scelto da Papa Francesco, sarà Pellegrini di speranza, intende rigenerare un clima di speranza e di fiducia, dopo la drammatica vicenda della pandemia e la purtroppo persistente realtà della guerra, che ancora sconvolge molte popolazioni nel mondo”.

L’Arcivescovo ha poi evidenziato come l’Anno Santo rappresenti anche “un forte invito alla conversione, nelle sue dimensioni sia spirituali che sociali, chiamando tutti ad operare per una fraternità umana a livello universale”. In linea con le indicazioni del Santo Padre, che ha dedicato quest’anno al tema della preghiera, l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno intende dare particolare attenzione a questo aspetto, invitando i fedeli a intensificare i momenti di preghiera personale e comunitaria.

Un cammino di preparazione ricco di eventi

I primi eventi presentati questa mattina sono solo l’inizio di un ricco programma di iniziative che l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno ha in serbo per preparare il Giubileo del 2025. Nei prossimi mesi, saranno organizzati pellegrinaggi, convegni, incontri di formazione e momenti di preghiera, con l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità diocesana in un percorso di rinnovamento spirituale e sociale.

Un invito a tutti i fedeli

L’Arcivescovo Bellandi ha concluso il suo intervento invitando tutti i fedeli a partecipare attivamente al cammino di preparazione al Giubileo. “Il Giubileo è un’occasione straordinaria per riscoprire la nostra fede e per vivere un’esperienza di comunione profonda con Dio e con i fratelli”, ha affermato. “Vi invito, pertanto, a partecipare con entusiasmo e con spirito di apertura a tutti gli eventi che saranno organizzati nei prossimi mesi”.