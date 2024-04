Salernitana ancora sconfitta. Scontri fuori dallo stadio, dieci feriti

Continua l’agonia della Salernitana in Serie A con un’altra sconfitta subita ad opera della Fiorentina. I viola si impongono con un doppio vantaggio grazie alle reti di Kouamè e Ikonè. Ormai manca solo la matematica per la retrocessione, che non p/è arrivata nella giornata di oggi solo per gli incroci nelle altre sfide.

Il primo tempo

Dopo una fase di studio, la Fiorentina si prende il pallino del gioco. Ikonè è il più attivo con un paio di azioni pericolose. Al 37’ si fa vedere anche la salernitana in avanti con Ikwuemesi che prova il dribbling e va in porta, palla deviata in corner. Apprezza il pubblico di casa. Nel finale ancora Fiorentina in avanti con Ikonè, blocca a terra Ochoa.

La ripresa

Subito brividi per la salernitana con Sottil che si invola da solo davanti a Ochoa, ma si fa ipnotizzare dal portiere granata.

Al minuto 75’ Fiorentina ancora vicina al goal con Kouamè che beneficia di un errore difensivo e si lancia da solo verso Ochoa, bravo ancora una volta a metteri una pezza. Sono le prove del goal, che arriva dopo soli due minuti.

Ranieri va via sulla fascia, coss dentro per Kouamè che questa vola non sbaglia e fa 0 a 1. Al 95’ arriva anche il raddoppio delle viola con Ikonè, il più lesto a insaccare la corta respinta di Ochoa su tiro di Mandragora.

Scontri fuori dallo stadio

Prima dell’inizio del match tensione tra tifosi granata e forze dell’ordine. Nove poliziotti e un finanziere sono rimasti feriti.