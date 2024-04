Incidente a Salerno: auto si ribalta, coinvolta una donna

Una donna è rimasta illesa questa mattina a Salerno dopo il ribaltamento della sua Mercedes in via Quintino di Vona, quartiere Sant’Eustachio. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:30 nei pressi della chiesa.

Cause ancora da accertare

Ancora da accertare le cause del sinistro. Secondo le prime ipotesi, la donna avrebbe perso il controllo per cause ancore da accertare, ribaltandosi su un fianco.

Intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco della sede Centrale di Salerno che hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura e a estrarre la conducente.

La donna, che si trovava da sola a bordo dell’auto, è stata poi affidata alle cure del 118. Fortunatamente, ha riportato solo alcune contusioni non gravi.

I rilievi

Per i rilievi del caso e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Salerno. Al momento, il tratto di strada interessato dal sinistro è stato temporaneamente chiuso al traffico.