Gli inviati di guerra Lucia Annunziata e Lorenzo Bianchi a Sala Consilina nel ricordo di Lamberti Sorrentino

Il 4 Maggio 2023 alle ore 18:00 presso l’aula Magna dell’Istituto Comprensivo Camera di Sala Consilina si terrà un evento dedicato a Lamberti Sorrentino, il celebre giornalista che negli anni ’40 si era impegnato nei reportage di guerra.

La giornata

L’evento è stato organizzato dal Comune di Sala Consilina, dall’Associazione Giornalisti Locali “Lamberti Sorrentino, dal Rotary Club Sala Consilina-Vallo di Diano, in collaborazione con il quotidiano online Vallopiù e la BCC Monte Pruno.

Lamberti Sorrentino è stato un inviato speciale per i periodici Tempo ed Epoca, nonché corrispondente di guerra in diverse campagne militari in Africa (Libia), Albania, Grecia e Russia. Il giornalista, che perse la vita a soli 60 anni, si era distinto per il suo lavoro coraggioso e appassionato, testimoniando la realtà dei conflitti attraverso le sue cronache.

Sarà presentato il libro “I Reportage di guerra di Lamberti Sorrentino”

Durante la giornata dedicata a Sorrentino, il libro “I Reportage di guerra di Lamberti Sorrentino” sarà presentato al pubblico. Il volume, scritto dal giornalista Giacomo Cozzaglio e a cura dell’AGL, è stato pubblicato nella collana dei Libri della Biblioteca Comunale di Sala Consilina. Cozzaglio sarà intervistato dal giornalista Geppino D’Amico.

Gli interventi

Il secondo momento dell’evento vedrà le testimonianze degli inviati di guerra. Moderati dal vicedirettore del Quotidiano Nazionale, Raffaele Marmo, interverranno due celebri giornalisti: Lorenzo Bianchi, inviato del Quotidiano Nazionale, già corrispondente di guerra su tutti i fronti bellici degli ultimi decenni per La Nazione e Il Giorno, e Lucia Annunziata, giornalista e oggi conduttrice Rai, inviata di guerra per Il Manifesto, la Repubblica, Il Corriere della Sera.

L’evento sarà anche un’occasione per la presenza dei parenti di Lamberti Sorrentino, che potranno riscoprire la figura del loro illustre conterraneo e condividere con i partecipanti la loro memoria di lui.

Le dichiarazioni

Il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, ha dichiarato: “In occasione del trentennale della morte di Lamberti Sorrentino, abbiamo pensato insieme all’AGL e al Rotary club di ricordare la figura di un nostro illustre conterraneo, discutendone con due noti giornalisti, Lucia Annunziata e Lorenzo Bianchi, con esperienza da inviati di guerra e pubblicando un volume, così da lasciare traccia e ricordare in forma viva e sostanziale un giornalista di Sala Consilina”.

Questo evento sarà un’occasione preziosa per celebrare l’eredità di Lamberti Sorrentino e per onorare la sua memoria, così come per ricordare la responsabilità del giornalismo nel documentare la realtà dei conflitti e la sofferenza delle persone colpite da essi.