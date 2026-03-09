Alburni

Gli Alburni centro della prevenzione: un campo scuola sul diabete a 1700 metri di altezza

Ottati e Corleto Monforte ospitano il Campo Scuola Diabete dell'Asl Salerno. Un progetto tra medicina, attività fisica sul Monte Panormo e sensibilizzazione

Redazione Infocilento
Monte Panoromo

Il comprensorio dei Monti Alburni si trasforma in un laboratorio a cielo aperto dedicato alla salute e alla prevenzione. Il Comune di Ottati, sotto la guida del sindaco Elio Guadagno, ha formalizzato il proprio patrocinio e la piena collaborazione per la realizzazione del “Campo Scuola Diabete”, un’iniziativa di alto valore sociale e sanitario che vede la partecipazione sinergica del vicino Comune di Corleto Monforte.

Continua dopo la pubblicità

Il progetto, nato su impulso dell’Asl Salerno, punta a integrare la gestione clinica della patologia con le risorse naturalistiche del territorio.

Continua dopo la pubblicità

Il coordinamento dell’Asl Salerno e la genesi del progetto

L’iniziativa ha preso corpo a seguito di una proposta avanzata lo scorso 23 febbraio dalla dottoressa Paky Memoli, responsabile dell’Unità operativa semplice dipartimentale del coordinamento dei Cad dell’Asl Salerno. La richiesta, indirizzata ai primi cittadini dei due enti locali, ha trovato immediato riscontro positivo, delineando un modello di supporto logistico e istituzionale finalizzato alla creazione di un percorso terapeutico innovativo nei territori alburnini. La cooperazione intercomunale si pone dunque come pilastro fondamentale per la riuscita di un evento che mira a coniugare assistenza medica e valorizzazione ambientale.

Formazione e attività fisica: un percorso terapeutico integrato

Il “Campo Scuola per persone affette da Diabete” si configura come un’esperienza formativa di profondo impatto, lontana dalla concezione di un semplice ritiro. L’obiettivo primario è quello di “migliorare concretamente la vita di chi convive con questa patologia”.

Durante il soggiorno, i partecipanti saranno seguiti costantemente da esperti del settore medico-sanitario, apprendendo strategie pratiche per la gestione quotidiana della malattia. Il programma pone un accento particolare sul miglioramento dello stile di vita e sulla promozione dell’attività fisica all’aperto, considerata una leva terapeutica essenziale.

Logistica e mobilità: il supporto operativo dei Comuni

L’impegno delle amministrazioni locali si traduce in azioni concrete per facilitare la partecipazione e l’accessibilità alle attività. Il Comune di Ottati assumerà un ruolo operativo centrale mettendo a disposizione i propri mezzi di trasporto per garantire il collegamento tra i due centri abitati.

Le navette avranno inoltre il compito di accompagnare i pazienti verso i sentieri del Monte Panormo, location d’elezione per le sessioni di esercizio fisico previste dal protocollo sanitario, assicurando così che ogni fase del progetto si svolga in totale sicurezza e comfort.

Il simbolo della lotta al diabete: arrivano le Panchine Blu

Oltre agli aspetti pratici, l’iniziativa prevede un forte gesto simbolico volto alla sensibilizzazione della cittadinanza. Nei centri di Ottati e Corleto Monforte verrà installata una “panchina blu”, colore scelto a livello universale per rappresentare la lotta contro il diabete.

Il posizionamento in luoghi strategici e di alta visibilità trasformerà questi arredi urbani in un “segno permanente di sensibilizzazione”, volto a testimoniare la vicinanza delle istituzioni e a mantenere alta l’attenzione su una patologia che richiede consapevolezza e supporto costante.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

aria condizionata

Scuole e crisi climatica: dal Cilento alla Sicilia un appello per la climatizzazione degli istituti

Il CNDDU lancia un appello al Ministro Valditara per un monitoraggio preventivo dei sistemi di ventilazione nelle scuole, specialmente al Sud, contro le ondate di calore precoce

Ospedale Eboli

“Richiesta di trasparenza su trasferimenti e straordinari negli ospedali di Eboli e Battipaglia”

Una richiesta formale di chiarimenti e accesso agli atti è stata inviata dalla UIL FPL Salerno alla Direzione Sanitaria e Amministrativa del DEA

Casal Velino inaugura il circuito “5 Province”: successo per la prima tappa di aquathlon FITRI

La struttura ha accolto ieri giovani atleti dai 6 ai 18 anni provenienti da tutta la Campania

Polizia

Polizia di Stato esegue rimpatrio di marocchino pluripregiudicato

L'uomo era già agli arresti per reati legati allo spaccio di stupefacenti

Doposcuola

Scuola: oltre 20 milioni di euro in Campania per orientamento e lotta alla dispersione. Fondi anche nel salernitano

Oltre 20 milioni di euro per 400 scuole in Campania: finanziamenti per tutor, orientamento e lotta alla dispersione scolastica. Tutti i dati da Napoli a Salerno.

Bufale

Brucellosi bufalina: in Campania risultati in forte miglioramento

Trend positivo: diminuiscono i focolai, in calo anche gli abbattimenti di capi bufalini. Ecco il report della Regione Campania

Stazione Salerno Irno

Salerno Irno, conclusi i lavori di riqualificazione: stazione più accessibile e moderna

Terminati i lavori di RFI alla stazione di Salerno Irno. Con un investimento di 840mila euro, lo scalo diventa accessibile e sicuro per tutti i viaggiatori

Blu Star

Agropoli, inaugurati i nuovi spazi di Blu Star: qualità e cortesia da oltre 24 anni

Il negozio, che si trova in via Pio X, si presenta oggi con ambienti più ampi e rinnovati

Violenza donne

Violenza di genere e sensibilizzazione: a Castellabate si riflette sul caso di Michelle Causo

A Castellabate la presentazione del libro di Virginia Ciaravolo sulla tragica storia di Michelle Causo. Un evento di sensibilizzazione per studenti e istituzioni.

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 9 marzo 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

Fognatura

Teggiano, scontro sulla rete fognaria. Comune nel mirino dell’UE accusa Consac. La replica: «Criticità precedenti al nostro subentro»

Il Comune di Teggiano avvia l'azione legale contro Consac S.p.A. per le criticità della rete fognaria e i ritardi negli allacci. Tutti i dettagli della vicenda

Piazza Santini Capaccio

Verso il futuro: si insedia il nuovo Forum dei Giovani di Capaccio Paestum

Il 10 marzo 2026 si insedia il Forum dei Giovani di Capaccio Paestum. Presentazione del programma e del portale Capaccioperigiovani.it alla Sala Erica