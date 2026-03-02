Politica

Giuseppe Lanzara alla guida del PD in Provincia: “Lavorerò per risultati tangibili nei territori”

Giuseppe Lanzara è il nuovo Capogruppo del PD nel Consiglio Provinciale di Salerno. Scopri le dichiarazioni e gli obiettivi per il futuro del territorio

Redazione Infocilento
Giuseppe Lanzara

Il Partito Democratico definisce i propri assetti all’interno del Consiglio Provinciale di Salerno. Con una decisione maturata su indicazione congiunta del gruppo consiliare e della segreteria provinciale, il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, è stato ufficialmente nominato nuovo Capogruppo del PD.

Responsabilità e spirito di servizio: le prime dichiarazioni

Il neo Capogruppo ha accolto l’incarico sottolineando la solennità del ruolo e la volontà di operare in continuità con i valori del partito, ma con un rinnovato vigore operativo. Attraverso una nota ha espresso la propria gratitudine verso i vertici regionali e provinciali, evidenziando la compattezza della compagine democratica.

“Sono onorato di annunciare di essere stato nominato Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Provinciale, su indicazione del gruppo consiliare del PD e della segreteria provinciale. Un incarico che accolgo con senso di responsabilità e spirito di servizio, consapevole dell’importanza del lavoro che ci attende.”

Nel suo commento, Lanzara ha riservato un passaggio ai ringraziamenti istituzionali: “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Segretario regionale, On. Piero De Luca, per la fiducia accordatami, alla segreteria provinciale e a tutto il gruppo consiliare per la stima e la collaborazione.”

Un’agenda politica orientata al territorio e ai risultati

L’obiettivo dichiarato della nuova capogruppo è quello di accorciare le distanze tra le istituzioni provinciali e le necessità dei singoli comuni. La strategia politica di Lanzara si concentrerà sull’ascolto attivo e sulla trasformazione delle istanze locali in provvedimenti amministrativi concreti.

L’attenzione sarà rivolta in particolare alle deleghe già assegnate, che rappresentano il terreno di prova per garantire servizi efficienti e risposte rapide alla cittadinanza. La missione è chiara: tradurre la visione politica in benefici tangibili per le comunità salernitane.

“Sarà un lavoro svolto nell’interesse dei cittadini, con attenzione e ascolto costante delle esigenze dei territori di tutta la Provincia di Salerno. Un impegno concreto e quotidiano, con particolare attenzione ai temi sui quali ho ricevuto delega, affinché possano tradursi in azioni e risultati tangibili per le nostre comunità.”

Prospettive future: coesione e opportunità per la provincia

La nomina di Lanzara non rappresenta solo un cambio al vertice, ma l’impegno verso una programmazione a lungo termine volta a rafforzare il ruolo della Provincia come ente di supporto ai cittadini. La parola d’ordine resta la determinazione, necessaria per affrontare le sfide infrastrutturali e sociali del salernitano.

“Continueremo a lavorare insieme, con serietà e determinazione, per costruire opportunità, rafforzare i servizi e dare risposte efficaci ai bisogni delle persone”, ha concluso il nuovo Capogruppo, tracciando la rotta per i prossimi mesi di attività consiliare.

