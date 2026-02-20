Provincia di Salerno: ecco le deleghe per i consiglieri

Il presidente facente funzioni della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, ha ufficializzato le deleghe ai consiglieri provinciali. Undici quelli che avranno specifiche attribuzioni, cui si aggiunge lo stesso Guzzo che si occuperà di Edilizia Scolastica e Piano di Dimensionamento scolastico.

Le deleghe per i consiglieri provinciali

Francesco Morra, sindaco di Pellezzano, avrà deleghe alla Cultura, valorizzazione dei beni museali; Annarita Ferrara, consigliere di Nocera Inferiore, si occuperà di Governo del Territorio, Politiche Sociali e Sanitari e pari opportunità; all’altro nocerino, Giuseppe Arena, la viabilità e le politiche giovanili.

Al primo cittadino di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara, la Mobilità e il Masterplan Salerno Sud, di cui già si stava occupando. Giorgio Marchese, sindaco di Siano, avrà la competenza su agricoltura e foreste; Davide Zecca di Olevano sul Tusciano, ottiene le deleghe a Turismo e Sport.

Il cilentano Rosario Carione, sindaco di Trentinara, si occuperà di personale e partecipate; quello di Ottati Elio Guadagno di Transizione digitale e promozione delle aree interne; quello di Polla Massimo Loviso avrà la delega alle finanze. Il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi, infine, si occuperà di Ambiente e Sviluppo Sostenibile.