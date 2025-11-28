Giungano si prepara al Natale: eventi anche in inverno. L’intervista al sindaco Orlotti

Giuseppe Orlotti è già a lavoro per approntare un ricco calendario di eventi natalizi così da creare momenti di condivisione per la festa più magica e attesa dell’anno

A cura di Alessandra Pazzanese

Giungano, oramai è risaputo, è un borgo cilentano che, puntualmente, ma soprattutto in estate, attira migliaia e migliaia di visitatori grazie alle sue bellezze, ma anche ai suoi eventi di punta come la “Festa dell’Antica Pizza Cilentana” e la “Festa del Fico Bianco del Cilento”.

Gli eventi

Anche l’estate 2025 ha registrato numeri da record e le iniziative non si fermano con l’arrivo dell’inverno tanto che il Comune, guidato dal sindaco, Giuseppe Orlotti, è già a lavoro per approntare un ricco calendario di eventi natalizi così da creare momenti di condivisione per la festa più magica e attesa dell’anno.

“Per il calendario degli eventi 2025 collaboreremo anche con la scuola così da coinvolgere tutti i bambini” ha annunciato il sindaco Orlotti ai microfoni di InfoCilento.

Leggi anche:

Vallo della Lucania: scontro sulla Cilentana, auto si ribalta

Il borgo

Giungano, difatti, è un borgo che sta puntando molto sullo sviluppo turistico che passa anche attraverso gli eventi e utile a rafforzare l’economia e quindi a contrastare il fenomeno dello spopolamento, già nei giorni scorsi il sindaco Orlotti, aveva annunciato, proprio ai microfoni di InfoCilento, di aver aperto il comune al settore wedding e che nei prossimi mesi saranno tantissime le coppie che arriveranno sia dall’Italia che dall’estero, per dirsi sì nel bel Comune del Cilento che offre scorci e suggestioni indimenticabili.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

InfoCilento - Canale 79
Canale79

Perde il controllo dell’auto, sbatte contro un cancello e si cappotta. È successo ad Atena Lucana

È successo nel pomeriggio. Automobilista in ospedale

Liborio Bonifacio

Liborio Bonifacio: 117 anni fa la nascita del veterinario che “scosse” l’Italia

Il suo nome è legato al siero anticancro. Agropoli negli anni '50…

Studio medico

Sessa Cilento: l’ASL di Salerno promuove una giornata di prevenzione gratuita

Appuntamento domenica 30 novembre presso il presidio di Guardia Medica di Sessa…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.