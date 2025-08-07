Giungano: boom di presenze per la “Festa dell’antica pizza cilentana”, ieri il taglio del nastro

Successo straordinario per la prima serata della “Festa dell’Antica Pizza Cilentana“. Ieri sera, a Giungano, in un borgo vestito a festa per i grande evento, il taglio del nastro della diciannovesima edizione di una manifestazione che, ogni anno, attira migliaia e migliaia di visitatori.

Boom di presenze

Tantissime presenza già dalla prima sera, l’evento durerà fino all’11 agosto. Organizzata da Pietro Manganelli e Giuseppe Coppola, dell’associazione “Cilentum Pizza” con il supporto del Comune di Giungano guidato dal sindaco, Giuseppe Orlotti, la “Festa dell’Antica Pizza Cilentana” si avvale, anche quest’anno, della direzione artistica di Michele Pecora.

Tra enogastronomia, spettacoli e divertimento

Gastronomia tipica, percorso vastissimo, un grande palco con concerti gratuiti, postazioni perfette per selfie/ricordo e tutto ciò che serve per vivere delle serate capaci di regalare emozioni indelebili. Le telecamere e i microfoni di InfoCilento hanno raggiunto la Festa e incontrato i suoi organizzatori per raccontare ogni dettaglio di uno degli eventi più amati dell’estate cilentana.