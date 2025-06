Giungano: il Magistrato Catello Maresca presenta il libro “Il Genio di Giovanni Falcone – Prima il dovere”, ecco quando

Il Forum dei Giovani di Giungano, in collaborazione con il comune guidato dal sindaco Giuseppe Orlotti, ha organizzato una giornata dedicata alla promozione della cultura e della legalità. L’appuntamento è fissato per venerdì 6 giugno alle ore 18:00 presso il suggestivo Convento Benedettino, dove verrà presentato il libro del Magistrato Catello Maresca: “Il Genio di Giovanni Falcone – Prima il Dovere”.

Gli interventi

Alla presentazione saranno presenti il primo cittadino, Giuseppe Orlotti, l’Assessora alla Cultura Teresa Paola Marrone e il Dott. Catello Maresca, magistrato e autore del libro.

Un tributo alla figura di Giovanni Falcone

L’opera di Catello Maresca rappresenta un ponte tra passato e futuro, un omaggio al Giudice Giovanni Falcone, simbolo della lotta alle mafie e maestro di giustizia. L’autore sottolinea come la legalità non sia un concetto astratto, ma un impegno concreto che deve guidare le scelte quotidiane di ogni cittadino. Come afferma il magistrato nel libro: “Il mio esempio è stato sempre uno solo, il migliore di tutti. Il mio genio si chiama Giovanni Falcone. Falcone ci ha insegnato che la legalità non è un ideale astratto, ma un impegno quotidiano. È nelle scelte di ogni giorno, nel rispetto degli altri, nella forza della cultura e dell’educazione”.

L’impegno di Catello Maresca nella lotta alla criminalità

Oltre a essere autore del libro, Catello Maresca ha una lunga carriera nella magistratura. Già Sostituto Procuratore presso la Procura Generale di Napoli, è docente di Procedure di Contrasto alla Criminalità Organizzata presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Tra le sue indagini più importanti figurano l’arresto del boss Michele Zagaria nel 2011.