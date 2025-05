Giungano: al via le adesioni per il “campo estivo”, ecco come partecipare

L’Amministrazione comunale di Giungano, guidata dal Sindaco Giuseppe Orlotti, ha annunciato l’intenzione di organizzare un campo estivo dedicato ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni, previsto dal 7 luglio al 1 agosto 2025. L’iniziativa punta a offrire momenti di socializzazione, gioco, scoperta e crescita, con un programma che valorizza il territorio, la cultura locale e la sostenibilità.

Le attività

L’obiettivo del campo estivo è quello di coniugare divertimento e apprendimento, proponendo una serie di attività diversificate. Il programma prevede: Laboratori orto-didattici e attività all’aperto; Attività artistiche e manipolative; Percorsi scientifici-esplorativi; Escursioni; Giornate interculturali; Educazione civica e ambientale; Laboratori narrativi; Laboratori di tradizione gastronomica; Giochi di gruppo, musica e racconti.

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, presso il Museo della Pietra (ex Cava), con la supervisione di personale esperto e qualificato.

Le info utili

Per partecipare, le famiglie interessate devono compilare il modulo disponibile presso il Comune/Ufficio Amministrativo, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00. Il termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni è fissato al 13 giugno 2025. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, secondo il numero di protocollo. Per qualsiasi chiarimento, le famiglie possono rivolgersi al Dott. Antonio Marino, contattabile al tel. 0828880285.

Un’opportunità educativa per l’estate

Un ‘occasione per offrire ai bambini un’estate serena, educativa e ricca di emozioni, contribuendo al loro sviluppo e alla loro crescita in un ambiente stimolante e inclusivo.